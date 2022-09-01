ساختمان مرکز رشد و یک پایگاه اورژانس در کاشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با سفر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به کاشان دو پروژه شامل ساختمان جدید مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همچنین ساختمان جدید پایگاه اورژانس شماره دو شهری کاشان افتتاح شد.

ساختمان جدید مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع احداث که برای بهره برداری از آن حدود ۲۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

در این مرکز که ۱۱ واحد فناور مشغول به فعالیت هستند، چهار واحد به محصول و تجاری سازی رسیده اند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان این واحدها در حوزه‌های مختلف علمی همانند تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع غذایی، سلامت دیجیتال، داروهای گیاهی و غیره فعالیت می‌کنند.

از دیگر پروژه‌هایی که امروز نیز با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت به بهره برداری رسید ساختمان جدید پایگاه شماره دو اورژانس ۱۱۵ شهری کاشان است.

این ساختمان در زمینی به متراژ حدود ۲۰۰ مترمربع و با مشارکت خیر سلامت حاج محمد پیروزان ساخته شده است.

بنا به این گزارش برای این پروژه حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است که حدود ۷۵ درصد آن توسط خیر تأمین شده است.

شایان ذکر است در این پایگاه علاوه بر حضور ۲۴ ساعته یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس نیز استقرار دارد و در این پایگاه یک فضای اختصاصی هم در نظر گرفته شده است تا از آن به عنوان پایگاه آموزشی برای پرسنل فوریت‌ها و مردم استفاده شود.