خدمات درمانی مورد نیاز بانوان در جزیره خارگ تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدی موری بازفتی پنج شنبه شب در نشست بانوان عضو شورای شهر استان بوشهر با حضور مشاور امور بانوان رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ثروت استان بوشهر صرفاً محدود به نفت و گاز نیست بلکه سرمایه‌های انسانی بخصوص بانوان از مهمترین ظرفیت‌های استان مهم و راهبردی بوشهر به شمار می‌رود.

نایب رئیس شورای شهر خارگ افزود: با توجه به رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص تحکیم بنیان خانواده، تشویق به فرزند آوری و افزایش جمعیت متأسفانه در مسائل زیرساختی در جزیره خارگ به عنوان مرکز صادرات نفت ایران بشمار می‌رود، عدم وجود مرکز مشاوره خانواده جهت کمک به تحکیم خانواده‌ها و و مکان آموزشی (مهدکودک) جهت نونهالان و کودکان جزیره خارگ مغایر با رویکرد حمایتی خانواده و فرزند آوری است.

وی تصریح کرد: در حوزه درمان و نیازهای پزشکی بانوان با توجه به شرایط خاص جغرافیایی این جزیره نیازمند تخصیص و استقرار خدمات پزشکی مورد نیاز بانوان در این جزیره هستیم،

وی گفت: شورای شهر خارگ در تمامی زمینه‌ها آمادگی کامل و لازم را در راستای تحقق تحکیم بنیان خانواده داراست.

تخصیص اعتبار برای بانوان بی سرپرست یا بد سرپرست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خارگ نیز اظهار داشت: جزیره خارگ از بخش‌های تابعه استان بوشهر با جمعیتی بالغ بر بیست هزار نفر و موقعیت جغرافیایی خاص است که ۹۵ درصد صادرات نفت ایران از این جزیره صورت می‌پذیرد و به عنوان شاهرگ حیاتی ایران محسوب می‌شود و شایسته است اقدامات مناسب جهت ارتقا حوزه مرتبط با بانوان غیور این جزیره صورت بپذیرد.

سمیه گیوی افزود: با توجه به شرایط خاص این جزیره نیازمند تخصیص اعتبار برای بانوان بی سرپرست یا بد سرپرست و معرفی مستقیم به صندوق‌های کارآفرینی در جهت ایجاد اشتغال پایدار در خارگ هستیم تا در این زمینه ساماندهی لازم صورت بپذیرد.

اشتغال بانوان درسازمان‌ها و شرکت‌های نفتی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خارگ تصریح کرد: اشتغال بانوان دارای مدارک تحصیلی عالیه در ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ خواسته‌ای به حق از بانوان صبور این جزیره است که امیدواریم جامعه عمل پوشانده شود.

گیوی در ادامه خاطر نشان کرد: آموزش در حوزه‌های مختلف حلقه مفقوده ارتباطی با قشر بانوان است که پیشنهاد می‌شود، تخصیص اعتبار برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های روان درمانی و روان شناختی بانوان در زمینه‌های مختلف روحی روانی و آگاهی بخشی انجام بپذیرد، شود و همچنین تأمین اعتبار جهت اختصاص اماکن تفریحی، فرهنگی و ورزشی ویژه بانوان در این جزیره مد نظر قرار گیرد.