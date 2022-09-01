به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان در آئین افتتاحیه دوره‌های حکمرانی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه داشتن ساختار و نهاد خوب از الزامات حکمرانی است، گفت: همه صاحبنظران متفق‌القول معتقدند در یک نظام حکمرانی، اگر نیروی انسانی کارآمد، توانمند و متخصص وجود نداشته باشد قطعاً آن نظام، نظام کارآمدی نخواهد شد.

وی افزود: در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه زحمات زیادی برای تربیت نیروی انسانی کشیده شد، اما در طول این دوران افرادی را در مناصب مختلف مدیریتی و سطوح کارشناسی داشته‌ایم که یا با آزمون و خطا به تجربه رسیدند یا دانش خودشان باعث شد تا در نهایت صاحب تجربه شوند؛ از سویی دیگر افرادی هم بودند که سعی داشتند در مسیر راه، تجربه کسب کنند و چه بسا با این رویه کشور را با بحران‌هایی نیز روبرو کردند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: اگر در بخشی مشکل و چالشی وجود داشت مشاهده می‌کردیم که نیروی انسانی توانمند و کارآمد در آن بخش حضور نداشت و این مسئله برای کشور آسیب‌زا شده بود.

خیاطیان تصریح کرد: اگرچه تاکنون دستاوردهای خوبی در زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کشور حاصل شده است اما به‌رغم این دستاوردها همچنان نیازمندی برخی از حوزه‌ها در تربیت نیروی انسانی بالا است.

وی با اشاره به تکثر نخبگان در کشور و ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها، گفت: امروز نخبگان فراوانی در کشور تربیت شده‌اند، اما آیا از این ظرفیت در حوزه‌های مدیریتی به نحو احسن استفاده شده است و آیا زمینه ابراز توانمندی برای نخبگان فراهم است؟ آیا نخبگان ما امروز آنقدر تجربه و مهارت کسب کرده‌اند که بتوانند سازمان یا موضوعی را حکمرانی و مدیریت کنند؟

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: هرچند در حال حاضر ظرفیت‌هایی برای بکارگیری نخبگان در حوزه‌های مدیریتی به وجود آمده است اما هنوز در این موضوع با چالش‌هایی مواجهیم. باید تلاش کنیم افرادی دارای تخصص با درجه استاندارد مدیریتی در تراز انقلاب اسلامی تربیت و از آنها استفاده کنیم.

خیاطیان در ادامه با اشاره به افتتاح دوره‌های حکمرانی در دانشگاه تهران، اظهار کرد: به نظر بنده، این دوره از آموزش حکمرانی که در دانشگاه تهران با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک و اندیشکده سیاست‌پژوهی منابع انسانی اسماً دنبال می‌شود باید به موضوعات راهبردی کشور بپردازد.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره‌های حکمرانی بسیار حائز اهمیت است و باید آن را به فال نیک گرفت، اظهار امیدواری کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی بیش از گذشته در کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه خطاب به دانشجویان دوره آموزش حکمرانی که در جلسه حاضر بودند، گفت: به این دوره آموزشی صرف اینکه در آن شرکت و گواهینامه‌ای با تأیید دانشگاه می‌گیرید که می‌تواند رزومه‌ای برای آینده شغلی‌تان باشد نگاه نکنید، بلکه در نظر داشته باشید شما به عنوان یک فرد متخصص، متعهد، کارآمد و انشاالله مدیر در جمهوری اسلامی تربیت می‌شوید.

خیاطیان افزود: از ظرفیت و ابزارهای آموزشی این دوره استفاده کنید. اساتید صاحب‌نام و صاحب تجربه‌ای که در این دوره آموزشی حضور دارند به شما کمک می‌کنند مسئله‌شناسی و دانش خود را تقویت کنید.

وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: این دوره حکمرانی برای سایر بخش‌های کشور الگو باشد و سایر نهادها نیز این مسیر را دنبال کرده و آن را توسعه دهند.