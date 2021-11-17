به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی در نشست انعقاد تفاهمنامه سهجانبه فیمابین دانشگاه تهران، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری و اندیشکده سیاستپژوهی منابع انسانی اسماء،که در محل سالن شورای دانشگاه تهران منعقد شد، با اشاره به طراحی و پیگیری ایده راهاندازی دانشکده حکمرانی به عنوان دانشکدهای میانرشتهای، گفت: مطالعه اولیه برای راهاندازی دانشکده حکمرانی انجام شده و مأموریتهای این دانشکده را طراحی و تدوین کردهایم.
سرپرست دانشگاه تهران افزود: در ایده راهاندازی دانشکده حکمرانی به دنبال این هستیم تا مجموعهای از رشتهها را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که دربرگیرنده انواع و اقسام حکمرانی مانند حکمرانی کشاورزی، صنعتی، شهری و … باشد، ایجاد کنیم و فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی یک حوزه تخصصی مانند کشاورزی با شرایط و ضوابطی برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر بتوانند در رشته حکمرانی مرتبط با تحصیلات مقطع کارشناسی خود ادامه تحصیل دهند.
مقیمی، هدف از برگزاری دورههای آموزشی حکمرانی و در گام بعد طراحی و ایجاد رشتههای حکمرانی را درهم آمیختن مهارت فنی و تئوریک با مهارتهای مدیریتی و تربیت مدیرانی در تراز نظام اسلامی دانست.
محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری نیز در این نشست، عنوان کرد: در دانشگاهها سعی کردهایم بعد فنی و تئوریک موضوعات را خوب پوشش دهیم ولی در بحث آموزش مهارتهای مدیریتی کمتر توجه شده است. در دورههای حکمرانی که قرار است برگزار شود، امیدواریم دانشگاه تهران با استفاده از ظرفیت کل کشور بتواند به جبران این خلا کمک کند.
خیاطیان با استقبال از برنامه ساختارمند دانشگاه تهران برای تربیت افراد موثر در حوزه حکمرانی، ابراز امیدواری کرد: با نقشآفرینی جدی دانشگاه تهران بتوانیم برای جبران خلاهایمان در حکمرانی، هم در الگوسازی و پیادهسازی و اجرا و هم در تربیت افراد متخصص، متعهد و صاحب دانش و توان مدیریتی، قدمهای مثبتی برداریم.
در ادامه این نشست، دکتر علیاصغر پورعزت، رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران نیز درباره ایده راهاندازی دانشکده حکمرانی، اظهار کرد: مسائل اجتماعی ما متعهد به مرزهای رشتهای نیستند، بنابراین مجبور هستیم بینرشتهای حرکت کنیم، که این موضوع در دانشکده حکمرانی قابل پیگیری است. همچنین به نظر میرسد فعالیتهای پژوهشی در این دانشکده باید معطوف به حل مسئله و در راستای پاسخگویی به یک سوال جامعه باشد.
ساسان زارع، رئیس هیأت مدیره اندیشکده سیاستپژوهی منابع انسانی اسماء نیز به تشریح ظرفیتهای این اندیشکده در حوزه مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی حکمرانی پرداخت.
این تفاهمنامه همکاری سهجانبه به منظور برگزاری دورههای آموزشی حکمرانی کوتاهمدت و میانمدت و با هدف کمک به تعالی حکمرانی در کشور، توسط دکتر سید محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران، دکتر محمد صادق خیاطیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری و دکتر ساسان زارع رئیس هیأت مدیره اندیشکده سیاستپژوهی منابع انسانی اسماء، امضا و مبادله شد.
بر اساس این تفاهمنامه، دورههای آموزشی حکمرانی در بستر مجازی یا کلاسهای حضوری با تدریس اساتید دانشگاه و با استفاده از ظرفیتهای مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه تهران، اندیشکده سیاستپژوهی منابع انسانی اسماء و مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران برگزار میشود.
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در مسائل مبتلا به کشور با محوریت حکمرانی از دیگر محورهای این تفاهمنامه است. مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری نیز ضمن حمایت مادی و معنوی از فرآیند برگزاری دورههای آموزشی حکمرانی، با فراهم کردن بسترهای لازم برای همکاری دانشپذیران دورههای حکمرانی در تیمهای مطالعاتی این مرکز، در این تفاهمنامه مشارکت دارد.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری بین دکتر سید محمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران، دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری و دکتر ساسان زارع رئیس هیأت مدیره اندیشکده سیاستپژوهی منابع انسانی اسماء مبادله شد.
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