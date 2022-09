افول هپاتیت B و C در ایران/ سومین سرطان شایع در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان نظام پزشکی، ارتقای سطح علمی اعضای نظام پزشکی است.

وی افزود: کیفیت ارائه خدمات درمانی در جلب اعتماد مردم تأثیر گذار است و باعث افزایش اعتماد جامعه خواهد شد.

رئیس زاده ادامه داد: کیفیت خدمات درمانی در گرو آموزش است و هر چقدر آموزش را جدی تر بگیریم، کیفیت ارائه خدمات بهتر می‌شود و سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به جامعه پزشکی است، افزایش می‌یابد.

وی افزود: به روز نگه داشتن معلومات جامعه پزشکی، یکی از اهداف برگزاری این قبیل کنگره‌ها و همایش‌ها است که ما در این دوره دنبال می‌کنیم.

رئیس زاده با اشاره به تبلیغات کالاهای سلامت محور، گفت: این کالاها باید از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرند که تاکنون اجرایی نشده است.

سیدموید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، با عنوان این مطلب که هپاتیت B و C در کشور رو به افول است، گفت: ۴۲ میلیون ایرانی واکسن هپاتیت B را دریافت کرده اند که نشان از موفقیت نظام سلامت کشور دارد.

وی، میزان شیوع هپاتیت B در کشور را زیر ۱.۴ درصد اعلام کرد و در مورد هپاتیت C نیز گفت: حداقل در ۶ استان کشور یک مورد مثبت هپاتیت C وجود ندارد و در مرحله ریشه کنی هپاتیت C برای گروه‌های خاص هستیم.

علویان تاکید کرد: زنگ خطر هپاتیت C در بین گروه‌های پرخطر به صدا در آمده است.

وی با عنوان این مطلب که تا کنون بیماری در دنیا وجود نداشته که با دارو ریشه کن شده باشد، افزود: چاره کار، واکسن است.

علویان ادامه داد: سرطان روده بزرگ یکی از بیماری‌های شایع در کشور است که باید از طریق آموزش جامعه به آن توجه کنیم.

وی افزود: همچنین، ایجاد تسهیلات بهتر برای غربالگری سرطان، یکی دیگر از اهدافی است که در این کنگره دنبال می‌کنیم.

علویان ادامه داد: ارائه این بسته‌های آموزشی باید به یک مطالبه از سوی جامعه تبدیل شود و این مهم، یکی از اولویت‌های رسانه‌ها از متولیان حوزه سلامت است.

وی با اشاره به سیمای سرطان‌ها در کشور، گفت: ما به عنوان متولیان نظام سلامت، در خصوص غربالگری و مراقبت‌ها، خیلی خوب کار نکرده ایم.

علویان افزود: شعار ریشه کنی هپاتیت C تا سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد، چون روش کار به شکلی نیست که این امر محقق شود. لذا، تا زمانی که واکسن هپاتیت C تولید نشود، نمی‌توان به ریشه کنی هپاتیت C در دنیا امیدوار بود.

در ادامه، رایکا جمالی فوق تخصص گوارش و کبد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: پرهیز از دوباره کاری در کنگره و تلنگر و انگیزه‌ای برای شرکت کنندگان در کنگره ایجاد شود. همچنین، همکاری بین رشته‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است که در این کنگره به دنبال آن هستیم.

وی، کبد چرب غیر الکلی را شایع‌ترین بیماری کبد دانست و گفت: نباید بیماری به مرحله‌ای برسد که منجر به پیوند کبد شود. لذا، کار پزشک است که در مقوله پیشگیری و آموزش جامعه ورود کند.

جمالی افزود: در جمعیت عمومی کشور بیش از یک سوم مردم ما دچار کبد چرب غیر الکلی هستند که بیشترین عامل بروز آن، چاقی است.

وی گفت: شیوع چاقی در بچه‌ها باعث شده کبد چرب غیر الکلی در کودکان نیز دیده شود.

جمالی از سرطان روده بزرگ به عنوان سومین سرطان شایع در کشور نام برد و افزود: در مورد غربالگری سرطان معده، هیچ برنامه‌ای نه در ایران و نه در کشور، وجود ندارد.

سید امیرپاشا طبائیان دبیر اجرایی کنگره گفت: با توجه به مشکلات گوارشی در جامعه، این کنگره را برگزار می‌کنیم و نوآوری‌ها و درمان‌های جدید به گروه‌های هدف ارائه می‌شود.

وی افزود: در تمامی رشته‌های پزشکی، شاهد تغییراتی هستیم که نیاز است علم همکاران به روز شود. در بحث تشخیص و درمان بیماری‌های گوارش و کبد، به روزترین اطلاعات در این کنگره ارائه خواهد شد.

طبائیان، جذابیت کنگره‌ها را یکی از اهداف در راستای ارتقای سطح معلومات همکاران پزشک دانست و گفت: تضاد منافع در دوره قبلی وزارت بهداشت باعث توقف کولونوسکوپی در مطب‌ها شد.

وی افزود: جلوگیری از کولونوسکوپی در مطب‌ها، باعث افزایش موارد سرطان در جامعه خواهد شد.

به گفته طبائیان، در ۴ روز برگزاری کنگره بیش از ۵۰۰ شرکت کننده حضور دارند و از پیشکسوتان رشته گوارش و کبد تجلیل خواهد شد.

وی افزود: این کنگره از ۱۶ شهریور به مدت ۴ روز در محل سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار می‌شود و حداکثر امتیاز را برای شرکت کنندگان دارد.