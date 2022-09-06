چرا ساپینتو از شنیدن «دلیل بازی نکردن آمانوف» عصبانی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پرتغالی آبی پوشان که در سوابقش رفتارهای عصبی و خشمگینانه به چشم می‌خورد، اولین واکنش عجیب خود در استقلال را در بندر انزلی و نسبت به اعضای تیم امداد با لگد زدن به برانکارد حمل مصدوم بروز داد که از شانس بد وی این صحنه را دوربین‌های تلویزیونی شکار کرده تا نخستین حاشیه و جنجال وی در ایران مشاهده شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان به خلاء یک هافبک بازیساز در تیم استقلال اشاره می‌کنند، ساپینتو از ابتدای حضورش در این تیم تمایلی به استفاده از عزیز بک آمانوف هافبک ازبکستانی تیمش نداشته و حتی او را در لیست بازی هم قرار نداده است و تداوم در این امر رفته رفته سوالاتی را در ذهن هواداران و کارشناسان ایجاد کرد؛ و همین موضوع باعث طرح سوالی از وی در نشست خبری پیش از خبری بازی با پیکان شد.

طرح این سوال که «چرا از آمانوف در دیدارهای استقلال تاکنون اصلاً استفاده نشده؟» سرمربی تند مزاج آبی‌ها را به واکنش واداشت و با اینکه وی سعی کرد خود را کنترل کرده و از کوره در نرود، اما در مقام پاسخگویی به این سوال مواردی را مطرح کرد که این موارد خود باعث طرح سوالات و ابهامات دیگری شد.

۱- ساپینتو در دفاع از تصمیمات فنی‌اش در خصوص آمانوف به آمار و ارقام بازی‌های فصل پیش این بازیکن اشاره کرد و سوالاتی را در خصوص آمار گلزنی یا پاس گل‌های او طرح کرد.

ساپینتو در حالی آمار هافبک ازبکستانی تیمش را به چالش کشید که در بین بازیکنان مورد اعتماد وی هستند نفراتی که آماری کمرنگ‌تر از آمانوف با دقایق بیشتر بازی دارند.

۲- ساپینتو می‌توانست در مواجه با این سوال خویشتنداری بیشتری از خود نشان داده تا نشانه‌های خشم و عصبی شدن از طرح این سوال نمایان نشود و سعه صدر بیشتر در این خصوص از خود نشان می‌داد.

۳- بهتر بود ساپینتو به جای زیر سوال بردن آمار هافبک ازبکستانی تیمش، اختیارات سرمربی و تصمیمات خودش را طرح می‌کرد و بازیکن تیمش را در نشست خبری تخریب نمی‌کرد و برخوردی حرفه‌ای تر در قبال بازیکن تحت قرارداد باشگاه بروز می‌داد. زیر سوال بردن یک بازیکن آن هم در حالی که هیچ تنش و چالش انضباطی بین او و باشگاه یا سرمربی ایجاد نشده بر سر مسائل فنی در نشست خبری را نمی‌توان رفتاری زیبنده یک سرمربی حرفه‌ای و بین‌المللی دانست.

۴- البته که عنوان کردن این موضوع که «آمانوف بازیکنی مستعد است اما در تمرینات انگیزه لازم را ندارد»، موضوعی کاملاً در چارچوب منطق مربیگری بود که از سوی ساپینتو طرح شد و این بخش از صحبتهای سرمربی استقلال را می‌توان بهترین و تنها علت برای عدم استفاده از این بازیکن دانست.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر میزبان پیکان است که این آخرین بازی از هفته پنجم می‌باشد و شاگردان ساپینتو این موقعیت را دارند که در صورت پیروزی در این دیدار خانگی تا ۱۰ امتیازی شده و تا رده دوم جدول صعود نمایند.

استقلال و پیکان هر کدام با ۷ امتیاز از ۴ بازی در رده‌های ششم و هفتم جدول قرار دارند و بازی آنها امشب و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.