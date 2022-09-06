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۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۴

در پی کمک نظامی همه‌جانبه به اوکراین؛

بورل: انبار تسلیحات اکثر کشورهای اروپایی به شدت تحلیل رفته است

بورل: انبار تسلیحات اکثر کشورهای اروپایی به شدت تحلیل رفته است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه می‌گوید که زرادخانه تسلیحاتی کشورهای اتحادیه اروپا در نتیجه بذل و بخشش چشمگیر به اوکراین، به شدت تحلیل رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به کمک‌های تسلیحاتی گسترده کشورهای اروپایی به اوکراین پس از عملیات نظامی روسیه در این کشور، از کاهش قابل توجه زرادخانه تسلیحاتی اتحادیه اروپا خبر داد.

بورل با اشاره به اینکه انبار تسلیحات اروپا باید دوباره بارگذاری و تجدید شود، گفت: نمی‌گویم زرادخانه تسلیحاتی اعضا تمام شده اما از آنجا که برای اوکراینی‌ها کمک خیلی زیادی فراهم کرده‌ایم، انبار نظامی اکثر کشورهای عضو (اتحادیه اروپا)، به نسبت بالایی کاهش یافته است.

وی افزود: اگر کشورها به‌درستی با یکدیگر همکاری نکنند، پول زیادی هدر خواهد رفت زیرا با این روش، جلوگیری از موازی‌کاری که البته خیلی هم پرتکرار است، امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان خلاءها را پر کرد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) کشورهای اروپایی تسلیحات زیادی را به اوکراین ارسال کرده و بورل از همان ابتدا، موضوع آموزش نظامی نیروهای اوکراینی در سراسر بلوک اتحادیه اروپا را به بحث گذاشت.

آمریکا و انگلیس همین حالا هم نیروهای اوکراینی را برای درگیری نظامی در داخل شهرها و همچنین نحوه استفاده از سلاح‌های غرب را به آنها آموزش می‌دهند.

مسکو به دفعات ارسال تسلیحات به کی‌یِف را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است که این کار تنها به طولانی شدن جنگ و افزایش احتمال مواجهه مستقیم روسیه با ناتو می‌انجامد.

کد مطلب 5582842
محسن وفایی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
      1 1
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      انشاءالله نابود نشوید تقاص چند قرن غارت و آدم کشی را بدهید
    • ع ا زفقط CA ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      2 0
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      فقط شش ماه از عملیات ویژه روسیه میگذرد و روسیه نگفته است دارد جنک میکنند و هنوز هم از قدرت نظامی واقعی خود استفاده نکرده است اروپا باید از خواب و خود گول زدن بیدار بشود روسیه نه عراق است و نه افغانستان و نه در کشورهای اروپای جنگی است و این وضع دولتهای اروپای است .

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