بورل: انبار تسلیحات اکثر کشورهای اروپایی به شدت تحلیل رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به کمک‌های تسلیحاتی گسترده کشورهای اروپایی به اوکراین پس از عملیات نظامی روسیه در این کشور، از کاهش قابل توجه زرادخانه تسلیحاتی اتحادیه اروپا خبر داد.

بورل با اشاره به اینکه انبار تسلیحات اروپا باید دوباره بارگذاری و تجدید شود، گفت: نمی‌گویم زرادخانه تسلیحاتی اعضا تمام شده اما از آنجا که برای اوکراینی‌ها کمک خیلی زیادی فراهم کرده‌ایم، انبار نظامی اکثر کشورهای عضو (اتحادیه اروپا)، به نسبت بالایی کاهش یافته است.

وی افزود: اگر کشورها به‌درستی با یکدیگر همکاری نکنند، پول زیادی هدر خواهد رفت زیرا با این روش، جلوگیری از موازی‌کاری که البته خیلی هم پرتکرار است، امکان‌پذیر نبوده و نمی‌توان خلاءها را پر کرد.

از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) کشورهای اروپایی تسلیحات زیادی را به اوکراین ارسال کرده و بورل از همان ابتدا، موضوع آموزش نظامی نیروهای اوکراینی در سراسر بلوک اتحادیه اروپا را به بحث گذاشت.

آمریکا و انگلیس همین حالا هم نیروهای اوکراینی را برای درگیری نظامی در داخل شهرها و همچنین نحوه استفاده از سلاح‌های غرب را به آنها آموزش می‌دهند.

مسکو به دفعات ارسال تسلیحات به کی‌یِف را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است که این کار تنها به طولانی شدن جنگ و افزایش احتمال مواجهه مستقیم روسیه با ناتو می‌انجامد.