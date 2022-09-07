دریافت 25 MB کد مطلب 5583692 https://mehrnews.com/xYtzV ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۳ کد مطلب 5583692 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۳ منچسترسیتی ۴ - سویا صفر / برد پرگل شاگردان گواردیولا در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال منچسترسیتی توانست با ۴ گل در مقابل سویا پیروز شود. کپی شد مطالب مرتبط منچسترسیتی ۳ - نیوکاسل ۳/ توقف شاگردان گواردیولا لیورپول ۳ منچسترسیتی ۱ / سوپرجام در دستان شاگردان کلوپ منچسترسیتی ۲ - چلسی صفر / آتشبازی شاگردان پپ برابر آبیهای لندن منچسترسیتی ۳ - استون ویلا ۲/ قهرمانی شاگردان گواردیولا در جزیره جنجال رونالدو به خاطر ناراحتی از نیمکتنشینی منچستریونایتد ۲ - تاتنهام صفر/ پیروزی شیاطین سرخ در غیاب رونالدو منچسترسیتی قهرمان فوتبال جزیره شد برچسبها سویا منچستر سیتی لیگ قهرمانان اروپا پپ گواردیولا
نظر شما