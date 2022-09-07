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کد مطلب 5583692
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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۳

منچسترسیتی ۴ - سویا صفر / برد پرگل شاگردان گواردیولا

منچسترسیتی ۴ - سویا صفر / برد پرگل شاگردان گواردیولا

در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال منچسترسیتی توانست با ۴ گل در مقابل سویا پیروز شود.

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