دریافت 7 MB کد مطلب 5583699 https://mehrnews.com/xYtB4 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۵ کد مطلب 5583699 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۵ علیرضا فغانی: امیدوارم قول مسئولین برای VAR عملی شود فغانی داور بین المللی فوتبال گفت: امیدوارم قول مسئولین فوتبال ایران برای VAR عملی شود چون همه حرفها آرشیو میشود. کپی شد مطالب مرتبط واکنش مهاجم استقلال به شعار هواداران/ به مسیر اصلی برمیگردیم! اعتراض علیرضا فغانی به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران اولین شعار هواداران علیه بازیکنان استقلال! حضور سرمربی سپاهان و توصیه عجیب به عکاسان در مورد بانوان! تشویق «کیروش» در ورزشگاه آزادی و تغییر جایگاه زنان فدراسیون فوتبال پاسخ نماینده مجلس درباره تاج را داد برچسبها علیرضا فغانی فوتبال سیستم VAR تکنولوژی کمک داور ویدئویی فدراسیون فوتبال
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