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کد مطلب 5583699
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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۵

علیرضا فغانی:

امیدوارم قول مسئولین برای VAR عملی شود

امیدوارم قول مسئولین برای VAR عملی شود

فغانی داور بین المللی فوتبال گفت: امیدوارم قول مسئولین فوتبال ایران برای VAR عملی شود چون همه حرف‌ها آرشیو می‌شود.

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