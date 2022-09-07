دریافت 19 MB کد مطلب 5583850 https://mehrnews.com/xYtF8 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸ کد مطلب 5583850 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸ اعتراض علیرضا فغانی به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران اعتراض کرد. کپی شد مطالب مرتبط امیدوارم قول مسئولین برای VAR عملی شود فکری به حال سیگارکشیدن در ورزشگاه بشود/ آوردن VAR کار سختی نیست داور ترمز ما را به ناحق کشید/ فوتبال با این داوریها رشد نمیکند پای جادوگر به وطنی باز شد/ داور بین المللی در جایگاه خبرنگاران موضوع جادوگری به فوتبال ایران آسیب می زند برچسبها علیرضا فغانی استعمال دخانیات ورزشگاه سیگار
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