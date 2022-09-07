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کد مطلب 5583850
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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

اعتراض علیرضا فغانی به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران

اعتراض علیرضا فغانی به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران

علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان به استعمال دخانیات در ورزشگاه های ایران اعتراض کرد.

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