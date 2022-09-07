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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۰۰

با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی انجام شد؛

تجدید میثاق رئیس و اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام راحل

تجدید میثاق رئیس و اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام راحل

ری- رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره)، با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب، تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی و اعضای مجلس خبرگان رهبری صبح چهارشنبه با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب، تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز حضور داشت، شرکت کنندگان با قرائت فاتحه، یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب را گرامی داشتند.

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری همچنین با حضور بر مزار شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، شهدای دولت و هفتم تیر و گلزار شهدای بهشت زهرا (س) به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کردند.

کد مطلب 5583756

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