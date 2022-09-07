شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها در طوباس+ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سازمان هلال احمر فلسطین صبح امروز چهارشنبه از شهادت یک جوان فلسطینی به نام «یونس غسان التایه» به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه «الفارعه» در جنوب شهر «طوباس» واقع در جنوب کرانه باختری خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین هم اعلام کرد که این جوان ۲۱ ساله از ناحیه قلب هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به خاطر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست همچنین با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرک سلواد در رام الله، شهرک بیتا در جنوب نابلس و شهرک الیامون در غرب جنین شماری از فلسطینی‌ها را بازداشت کردند. رزمندگان مقاومت در شهرک الیامون به یورش صهیونیست‌ها پاسخ داده و به سوی آنها تیراندازی کردند.نظامیان صهیونیست بامداد روز گذشته نیز با یورش به اردوگاه جنین یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.