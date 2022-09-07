یورش صهیونیست ها به شرق غزه/پرواز پهپاد بر فراز مسجد الاقصی+ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شهاب اعلام کرد: صبح امروز چهارشنبه خودروهای نظامی و هفت دستگاه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی به شرق شهرک «خزاعه» در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه یورش بردند و شروع به خاکبرداری در این منطقه کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی هر از چندگاهی به صورت محدود به مناطق شرقی و شمالی نوار غزه یورش می‌برند و در زمین‌های کشاورزی خاکبرداری می‌کنند، به سوی کشاورزان فلسطینی تیراندازی می‌کنند و به بهانه‌های واهی از دسترسی آنها به اراضی زراعی خود جلوگیری می‌کنند.

این در حالی است که به گفته منابع مذکور، صبح امروز یک پهپاد ارتش رژیم اشغالگر با اهداف نامعلوم بر فراز مسجد الاقصی به پرواز درآمده است.

منابع فلسطینی همچنین از یورش شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی و انجام مناسک خود در آن خبر دادند.

این تحولات در حالی است که نظامیان صهیونیست بامداد امروز چهارشنبه با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۲۵ فلسطینی را بازداشت کردند و یک جوان فلسطینی را در اردوگاه الفارعه در شهر طوباس به شهادت رساندند. اهالی طوباس در واکنش به این جنایت در سراسر این شهر اعتصاب عمومی اعلام کردند.