  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۳

اسکندری اعلام کرد؛

ضرورت نام نویسی در سامانه سماح/فوت ۳ زائر

ضرورت نام نویسی در سامانه سماح/فوت ۳ زائر

مسئول کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی با بیان اینکه طی روزهای گذشته ۳ نفر از زائران کشورمان در گذشته اند گفت: متأسفانه این ۳ نفر در سامانه سماح ثبت نام نکرده و بیمه نبوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسکندری با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت ۳ نفر از زائران کشورمان در روزهای گذشته، اظهار داشت: این عزیزان در سامانه سماح ثبت نام نکرده و مشمول بیمه اربعین نبوده اند.

وی به زائرانی که طی روزهای آینده عازم عراق هستند تاکید کرد؛ حتماً در سامانه سماح نام نویسی کرده تا از خدمات مطلوب بیمه اربعین با نرخ مناسب بهره مند شوند.

اسکندری گفت: هزینه بیمه اربعین حسینی امسال ۱۸ هزار تومان می‌باشد که تعهدات لازم را در قبال زائران بر عهده دارد. بنابراین این اقدامات به جهت تسهیل امور خدمت رسانی زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده و امنیت و سلامتی زائرین همواره مورد تاکید سازمان حج و زیارت بوده است.

کد مطلب 5583776
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها