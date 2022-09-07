ضرورت نام نویسی در سامانه سماح/فوت ۳ زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسکندری با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت ۳ نفر از زائران کشورمان در روزهای گذشته، اظهار داشت: این عزیزان در سامانه سماح ثبت نام نکرده و مشمول بیمه اربعین نبوده اند.

وی به زائرانی که طی روزهای آینده عازم عراق هستند تاکید کرد؛ حتماً در سامانه سماح نام نویسی کرده تا از خدمات مطلوب بیمه اربعین با نرخ مناسب بهره مند شوند.

اسکندری گفت: هزینه بیمه اربعین حسینی امسال ۱۸ هزار تومان می‌باشد که تعهدات لازم را در قبال زائران بر عهده دارد. بنابراین این اقدامات به جهت تسهیل امور خدمت رسانی زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده و امنیت و سلامتی زائرین همواره مورد تاکید سازمان حج و زیارت بوده است.