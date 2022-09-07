تولید ۳۴۸ میلیارد کیلووات ساعت برق در واحدهای نیروگاهی حرارتی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ۱۳۲ نیروگاه و ۶۰۰ واحد نیروگاهی کشور تحت نظارت این شرکت هستند، اظهار کرد: همه نیروگاه‌های دولتی و خصوصی کشور تحت نظارت و مدیریت و پایش شرکت برق حرارتی هستند.

وی افزود: ۱۳ هزار نفر در کشور در صنعت تولید برق و نیروگاهی فعالند.

مدیرعامل برق حرارتی یادآور شد: واحد نیروگاهی GE آمریکایی یزد ۳ ساعت در آتش سوخت و کشور سازنده اعلام کرد این واحد نیروگاهی امکان بازسازی ندارد اما کارشناسان ما در طول ۶ ماه آن را بازسازی کرده و وارد مدار برق کشور کردند.

پیشاهنگ افزود: کارشناسان ایرانی، نیروگاه‌های برق کشورهای همسایه که ساخت شرکت‌های آلستوم فرانسه، GE آمریکا و زیمنس آلمان هستند را بازسازی کرده و به مدار تولید باز گردانده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه هر سال در شرکت برق حرارتی پیک کار ما از مهرماه شروع شده و تا خرداد سال آینده ادامه دارد، افزود: طی این یک سال دولت سیزدهم هزار و ۵۱ مگاوات در دست راه اندازی داشته‌ایم و ۵ هزار و ۳۵۷ مگاوات برق جدید راه اندازی شد که در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بود و رکورد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امسال ۳۴۸ میلیارد کیلووات ساعت معادل ۹۵ درصد برق کشور در واحدهای نیروگاهی حرارتی تولید شد که یک رکورد بود.

پیشاهنگ با بیان اینکه در نیروگاههای برق حرارتی به راندمان ۳۹.۲ درصد رسیدیم که عدد قابل قبولی در سطح جهانی است، یادآور شد: تابستان امسال را با آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاههای حرارتی را سپری کردیم این در حالی است که رکورد جهانی این شاخص ۹۵ درصد است. همچنین ۹۳ هزار و ۶۴۱ مگاوات ظرفیت نیروگاهی از مهر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱ تعمیرات نیروگاهی داشتیم. واحدهایی در این مدت وارد مدار شدند که دو سال از مدار خارج بودند.

وی آخرین رتبه جهانی ایران در تولید برق حرارتی تا سال ۲۰۲۰ را هشتم دنیا دانست و گفت: در آن سال ما ۲۸۷ میلیون کیلووات ساعت تولید برق این رتبه را کسب کردیم در حالی که در حال حاضر ۶۰ میلیون کیلووات ساعت دیگر به تولید برق کشور افزوده‌ایم و قطعاً رتبه جهانی ما بهبود یافته است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی ۳۲ درصد برق تولیدی کشور را دولتی و ۶۸ درصد آن را خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت: از هم اکنون مشخص است که تمام واحدهای نیروگاهی ما چه زمانی از مدار خارج و چه زمانی پس از تعمیرات نیروگاهی به مدار بر می‌گردند. در زمستان عمدتاً از واحدهای سیکل ترکیبی استفاده می‌کنیم چون محدودیت گاز داریم

وی با تاکید بر اینکه تا پایان مرداد امسال ۹۵ درصد برق کشور در نیروگاههای حرارتی تولید شده ادامه داد: برای سال آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا معادل ۱۰۷ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی به اتمام برسد.

پیشاهنگ با تاکید بر اینکه تأمین سوخت نیروگاه‌ها با وزارت نفت است تصریح کرد: در جلسات با شرکت پخش، هماهنگی‌ها برای تأمین سوخت انجام شده است.

وی گفت: ماه‌های دی و بهمن هر سال میزان سوخت هر ماه نیروگاههای حرارتی برای یک سال به وزارت نفت اعلام می‌شود که چه میزان گاز یا سوخت مایع اعم از گازوئیل و مازوت نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: ما در تابستان امسال روزانه ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت مصرف کردیم که شامل گاز و سوخت مایع می‌شود. مخازن گازوئیل ذخیره شده برای زمستان امسال ۳.۵ میلیارد لیتر و مازوت ۳ میلیارد لیتر است.

وی تاکید کرد: ۳ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده داریم که باید طی یک فرایند ۳ تا ۴ ساله تعمیر شده و به مدار اضافه شود. اما اولویت نخست ما در نیروگاههای حرارتی اضافه کردن سیکل ترکیبی به نیروگاههای گازی است. امسال هزار مگاوات تولید برق نیروگاه‌ها را بدون مصرف سوخت اضافه ارتقا دادیم. ۲ هزار و ۶۵۷ مگاوات برق نیز طی سالهای آینده وارد مدار می‌شود که از محل تولید برق از بخار است.

پیشاهنگ با بیان اینکه برای اولین بار در حال احداث نیروگاه زغال سنگ سوز در طبس از سوی مپنا هستیم گفت: بدهی برق حرارتی به نیروگاههای خصوصی ۴ هزار میلیارد تومان است که به دستور وزیر نیرو تا پایان سال باید تسویه شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو یادآور شد: در ۴ سال دولت سیزدهم ۳۵ هزار مگاوات به تولید برق کشور افزایش خواهد یافت که شامل ۱۵ هزار مگاوات برق حرارتی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی صنایع بزرگ و ۱۰ هزار مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

وی درباره استفاده از مازوت در زمستان در نیروگاههای حرارتی خاطرنشان کرد: سوخت دوم نیروگاههای گازی ما شامل مازوت و گازوئیل است که در نیروگاههای بخار در زمستان هنگام کمبود گاز از مازوت و در نیروگاههای سیکل ترکیبی از گازوئیل به جای گاز استفاده می‌شود.