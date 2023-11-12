برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق زمستانی

مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت برق ایران و سخنگوی صنعت برق در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در زمستان مصرف برق کاهش پیدا میکند، گفت: وزارت نیرو ۲۰ برنامه برای تأمین برق زمستان به صورت پایدار تنظیم کرده است. ضمن آنکه مصرف برق در زمستان نسبت به تابستان کاهش چشمگیری دارد به عبارت دیگر در حال حاضر نزدیک به ۳۲ هزار مگاوات مصرف برق در اوج بار کاسته شده است.
وی ادامه داد: اکنون مصرف برق در اوج بار ۴۲ هزار مگاوات است در صورتی که در تابستان این عدد به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات میرسید بنابراین ظرفیت نیروگاهی برای تأمین برق وجود دارد.
سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: خوشبختانه تأمین سوخت نیروگاههای حرارتی هم به خوبی در حال انجام است، و پرشدگی مخازن نیروگاهی نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و امید میرود ادامه پیدا کند و مشکلی در زمستان نخواهیم داشت.
وی در رابطه با راندمان پایین نیروگاههای کشور و هدر رفت سوخت، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه در فصل زمستان از نیروگاهها با راندمان پایین استفاده نمیکنیم بنابراین بازدهی راندمان نیروگاههای حرارتی در دوره فصل سرد سال افزایش قابل ملاحظهای پیدا میکند، حتی بیش از ۴۰ درصد راندمان وجود دارد که از متوسط سالیانه بازدهی نیروگاه بیشتر است.
به گفته رجبی مشهدی در زمستان بیشتر از نیروگاههای سیکل ترکیبی استفاده میشود که راندمان بسیار بالایی دارند.
این مقام مسئول در رابطه با وضعیت راندمان نیروگاهها خاطر نشان کرد: وضعیت نیرو گاههای کشور به شکلی است که دارای راندمان خوب دنیا است که و نیروگاههایی که در چند سال اخیر ساخته شدهاند عمدتاً سیکل ترکیبی هستند با بازدهی بیش از ۵۵ درصد، بنابراین اساساً از نیروگاههای راندمان پایین در زمستان استفاده نمیشود و راندمان نیروگاهها وضعیت بسیار مناسبی را نسبت به کل سال دارد.
مدیر عامل شرکت برق ایران با اشاره به ۱۰۹۰ مگاوات ظرفیت منصوب نیروگاه تجدید پذیر است، خاطر نشان کرد: بر اساس برنامهریزی های صورت گرفته باید طی یکسال پیش رو ظرفیت ۵۴۰۰ مگاوات افزوده شود و خوشبختانه مقدمات ۶۹۰۰ مگاوات نیروگاههای تجدید پذیر در کشور فراهم شده است
وی در خاتمه اضافه کرد: امیدواریم با افزایش سهم نیرو گاههای تجدید پذیر شاهد کاهش استفاده از سوختهای فسیلی در نیروگاههای حرارتی و بهبود استفاده از نیروگاههای تجدید پذیر باشیم.
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