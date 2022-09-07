به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده با بیان اینکه آسمان خراسان رضوی همچنان صاف و آفتابی است، اظهار کرد: از روز جمعه افزایش پدیده ابرناکی در استان آغاز خواهد شد و دمای هوا، کاهش خواهد یافت.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بنا بر تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از فردا تا اوایل هفته آینده وزش باد در استان، به خصوص در نواحی جنوب شرق شدت خواهد گرفت.

وی افزود: وزش باد در شهرستان‌های تایباد و خواف شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال بروز خسارت در این مناطق دور از انتظار نیست.

آهنگرزاده بیان کرد: این افزایش ابر در روزهای ابتدای هفته آینده سبب بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی استان خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دمای کلانشهر مشهد بدون تغییر نسبت به دیروز، بین ۱۹ و ۳۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.