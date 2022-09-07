مشکلات پرداختی و تعرفه خدمات سلامت دهان و دندان حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری، در اجلاس مدیران و کارشناسان مسئول سلامت دهان و دندان کشور که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار شد، اظهار داشت: بودجه مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دهان و دندان در نظر گرفته شده که لازم است به درستی مدیریت و از ظرفیت گروه‌های جهادی نیز برای ارائه این خدمات به ویژه در مناطق محروم استفاده شود.

وی ادامه داد: دغدغه جدی وزارت بهداشت، ارائه خدمات سلامت دهان و دندان است چون پرداختی از جیب مردم برای هزینه‌های دندانپزشکی، بالا است. مشکلات پرداختی و تعرفه خدمات سلامت دهان و دندان برطرف شده و در برخی مراکز نیز شیفت بعد از ظهر راه اندازی می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم تقویت آموزش‌های سلامت دهان و دندان در رسانه‌ها، گفت: باید برای توانمندتر شدن و بازآموزی نیروهای فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در مراکز بهداشتی، برنامه ریزی کنیم.

حیدری خاطرنشان کرد: لازم است کمیته‌های علمی و مشورتی برای حل مشکلات سلامت دهان و دندان تشکیل شود. از سوی دیگر تمام تلاش و هدف ما، باید ارتقای شاخص‌های این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های علمی باشد.