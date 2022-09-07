«پرونده باز است» جلوی دوربین رفت/ کیومرث پوراحمد و یک روایت جنایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد صبح امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه در تهران آغاز شد.

این فیلم بیست و یکمین اثر سینمایی این کارگردان نام آشنای سینما است.

«پرونده باز است» ماجرای یکی از پرونده های قضایی است که طی سال های گذشته بسیار معروف شده بود و در خلاصه داستان آن آمده است: «فرهاد نوجوان ۱۵ ساله ناخواسته مرتکب قتل می شود.»

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون پژمان بازغی، محمدرضا غفاری، نسیم ادبی، علی باقری، فرهاد قائمیان، پویا نجفی، متین ستاری، مهبد جهان نوش، امیرعلی سیفی حضور دارند.

از دیگر عوامل این پروژه می توان به مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، فیلمنامه: کیومرث پوراحمد، صدابردار: بهمن حیدری، طراح چهره پردازی: محسن دارسنج، طراح لباس: ثنا نوروزبیگی، طراح صحنه: امیرعباس دهقانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: فرزاد ظریفی، مدیر تدارکات: حسین روزبهانی، فیلمبردار: احمد گودرزی، مجری گریم: علی جباری، دستیار اول فیلمبردار: رضا نیاقی، تهیه کننده: علی قائم مقامی.