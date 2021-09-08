به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پوراحمد کارگردان سینما بعد از گذشت سه سال از ساخت فیلم سینمایی «تیغ و ترمه»، به تازگی پروانه ساخت «پرونده باز است» را دریافت کرده است.

وی فیلمنامه این اثر سینمایی را سال‌ها پیش به نگارش درآورده بود اما طی سال‌های گذشته شرایط برای تولید آن فراهم نبود.

این فیلم که تهیه‌کنندگی آن را علی قائم مقامی برعهده دارد، چهارمین همکاری پوراحمد بعد از «شب یلدا»، «کفش هایم کو؟» و «تیغ و ترمه» با این تهیه‌کننده سینما است.

کیومرث پوراحمد قرار است این بار با «پرونده باز است» یک ماجرای جنایی را جلوی دوربین ببرد.

«پرونده باز است» به زودی و بعد از پایان مراحل پیش تولید جلوی دوربین می‌رود.