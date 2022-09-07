کارگردان سینما در انتظار تعیین وضعیت هوشیاری/ این یک مارتن است

صفیه اصلانی همسر اصغر یوسفی‌نژاد کارگردان سینمای ایران که از روز شنبه همین هفته به دلیل خون‌ریزی مغزی در بیمارستان بستری شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت درمانی این کارگردان توضیح داد: قرار است از امروز میزان داروهای بی‌هوشی را کاهش دهند تا بتوانند درجه هوشیاری‌شان را بسنجند. هنوز به‌صورت دقیق مشخص نیست چه وضعیتی خواهند داشت.

وی تأکید کرد: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید، براساس بررسی‌های صورت گرفته، این اتفاق ناشی از فشار خون بالا هم نبوده و علت اصلی این اتفاق هنوز مشخص نیست. حتی متخصص قلب هم برای معاینه آمد و اعلام کردند دلیل این اتفاق عارضه قلبی هم نبوده است.

اصلانی ادامه داد: آقای یوسفی‌نژاد از هر نظر سلامتی کامل داشتند. در حال حاضر هم تیم پزشکی از نتیجه عمل راضی هستند و برای بهبودی کامل‌شان فقط امیدمان به خداست.

وی درباره وضعیت هوشیاری این کارگردان هم توضیح داد: بعد از عمل جراحی وضعیت ایشان به‌گونه‌ای است که مدام باید داروی بی‌هوشی تزریق کنند. امروز قرار است در مقطعی کوتاه دز تزریق این دارو را کاهش بدهند تا درصد هوشیاری قابل سنجش باشد.

همسر این کارگردان درباره نظر پزشکان درباره بهبودی و زمان ترخیص هم گفت: عین جمله دکتر این است که این یک مارتن است که زمان نهایی‌اش مشخص نیست. از ما خواسته‌اند برای هر وضعیتی آماده باشیم. هم احتمال زمان کوتاه درمان وجود دارد و هم احتمال زمان طولانی. امکان دارد درمان کامل از چند روز تا چند ماه طول بکشد. به همین دلیل هیچ زمان قطعی‌ای به ما اعلام نکرده‌اند. البته دیروز عکس‌العمل‌هایی به معاینه دکتر نشان می‌دادند.