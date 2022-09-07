دریافت 13 MB کد مطلب 5584192 https://mehrnews.com/xYtN7 ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳ کد مطلب 5584192 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳ بازار سیاه بلیتهای اربعین در پی سردرگمیهای مردم در تهیه بلیتهای اربعین، حمید رضا شهرکی رئیس سازمان حمل و نقل جادهای توضیحاتی را ارائه داد. کپی شد مطالب مرتبط تمامی عوارض بزرگراهی تا ۱۵ روز آینده حذف شد مهمترین وسایل مورد نیاز پیاده روی اربعین استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف ثبت تردد ۱ میلیون ۴۸۰ هزار زائر اربعینی از امروز گذرنامه ویژه اربعین صادر نخواهد شد افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارها برای سفر اربعین تمامی مرزهای شش گانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر از مرزها خارج شدند برچسبها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمیدرضا شهرکی اربعین حسینی بلیت فروشی اربعین 1401
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