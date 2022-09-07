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کد مطلب 5584192
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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۳

بازار سیاه بلیت‌های اربعین

بازار سیاه بلیت‌های اربعین

در پی سردرگمی‌های مردم در تهیه بلیت‌های اربعین، حمید رضا شهرکی رئیس سازمان حمل و نقل جاده‌ای توضیحاتی را ارائه داد.

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