دریافت 4 MB کد مطلب 5584448 https://mehrnews.com/xYtTm ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷ کد مطلب 5584448 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷ استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف در این فیلم استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط برای دریافت ارز اربعین به صرافیها مراجعه نکنید بازار سیاه بلیتهای اربعین از امروز گذرنامه ویژه اربعین صادر نخواهد شد تمامی مرزهای شش گانه تا اطلاع ثانوی مسدود شد تمامی عوارض بزرگراهی تا ۱۵ روز آینده حذف شد افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت قطارها برای سفر اربعین وزیر کشور: مردم به مرزها مراجعه نکنند مهمترین وسایل مورد نیاز پیاده روی اربعین زوار حاضر در عراق هرچه زودتر سفر خود را پایان دهند برچسبها نجف اشرف اربعین حسینی اربعین 1401
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