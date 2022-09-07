دریافت 4 MB

کد مطلب 5584448
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷

استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام‌ الله علیها در نجف

استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام‌ الله علیها در نجف

در این فیلم استراحت زائران اربعین در صحن حضرت زهرا سلام‌ الله علیها در نجف را مشاهده می‌نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید