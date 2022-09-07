تجهیز حمل و نقل عمومی اصفهان به سامانه هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق شناس ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از خط چهارم اتوبوس‌های تندرو و پایانه ترکیبی جی و سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی اظهار داشت: رویکرد کلی معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان انسان‌محور است که بر مبنا و مفاهیم توسعه همگانی و در مقابل خودرو محور استوار است.

وی افزود: افزایش آلودگی هوا، ترافیک‌، مختل شدن آرامش روح و روان و ایمنی باعث شد که حمل و نقل به سمت انسان محور و غیر موتوری و ماشینی سوق پیدا کند که این موضوع مورد تاکید شهرهای بزرگ قرار گرفته و برای شهر اصفهان ۱۲ خط بی آر تی پیش بینی شده که چهارمین آن امروز افتتاح شده و این امر نشانه همگرایی شهری است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: اتوبوس‌رانی، سازمان فاوا و برنامه‌ریزی شهرداری، مناطق مختلف شهرداری و سازمان حمل و نقل ذی‌نفعان راه‌اندازی این خط جدید اتوبوس‌رانی هستند.

سهم ۲۰ درصدی مردم از هزینه ناوگان حمل و نقل

وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که حدود ۲۵ هزار مسافر به صورت روزانه جا به جا شوند و به ازای هر سفر حدود ۶ هزار تومان هزینه بهره‌برداری است که ۲۰ درصد آن را مردم و مابقی را شهرداری پرداخت می‌کند اما در هزینه مترو مردم سهم پرداخت ۵ درصدی دارند.

حق شناس با اشاره به سامانه هوشمند موقعیت‌یاب اتوبوس، گفت: ۵۰ دستگاه مانیتورینگ در ایستگاه‌ها مستقر شده و همه اتوبوس‌ها مجهز به جی پی اس هستند و به صورت آنلاین اطلاعات‌رسانی انجام می‌شود؛ در همین راستا اپلیکیشن به نام اصرو ساخته شده که موقعیت اتوبوس و نزدیک‌ترین محل به اتوبوس‌ها نشان داده خواهد شد و زمان رفت و آمدها مشخص می‌شود.

اصفهان پیشتاز در هوشمندسازی حمل و نقل

وی با بیان اینکه به ۲۵ درصد مردم در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات‌رسانی می‌شود، تصریح کرد: اصفهان از لحاظ به روز و جدید بودن سامانه هوشمند پیشتاز بوده و کل سامانه‌های خطوط بی آر تی اصفهان را پوشش می‌دهد و اصفهان بعد از تهران بیشترین خطوط بی آر تی را دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص بازگشایی مدارس گفت: نوسازی و بازسازی اتوبوس‌ها در برنامه‌ریزی شهرداری قرار گرفته و اقدامات هماهنگی با آموزش و پرورش انجام شده که امیدواریم شاهد ایمنی بیشتر در این مسیر قرار گیریم.