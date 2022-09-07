به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال قابل پیش بینی بود که وی کارلوس کی روش را به تیم ملی بازخواهد گرداند. این اتفاق امروز چهارشنبه با اعلام مدیر رسانه ای تیم ملی رسمی شد و کارلوس کی روش جایگزین دراگان اسکوچیچ در تیم ملی ایران شد.

با حضور کی روش در تیم ملی قطعا تغییرات زیادی پیرامون تیم ملی رخ خواهد داد که مهمترین آن در کادر فنی و ترکیب بازیکنانی خواهد بود که برای اردوی اتریش دعوت خواهند شد.

براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر، کی روش چند دستیار خارجی را با خود به ایران خواهد آورد و قصد دارد از یک مربی ایرانی که گفته می شود جواد نکونام است در کادر فنی اش استفاده کند.

با حضور کادر فنی مد نظر کی روش، مربیانی که در کادر فنی اسکوچیچ بودند از این تیم کنار گذاشته خواهند شد. ضمن این که حمید استیلی مدیر تیم ملی نیز از مسئولیتش کنار گذاشته خواهد شد تا نفر دیگری این مسئولیت را برعهده بگیرد.

اما نکته نگران کننده در مورد کی روش این است که وی به خاطر علاقه ای که به برخی بازیکنان دارد از فدراسیون فوتبال خواسته است تا نام آنها را برای اردوی اتریش در فهرست قرار دهد. این فهرست از سوی کی روش در اختیار مهدی محمدنبی قرار داده شده تا برای روادید اتریش اقدام شود.

بازیکنانی که در فهرست کی روش هستند ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی و لیگ برتر هستند که در میان آنها برخی بازیکنان هم حضور دارند که عملکرد ضعیفی در دو سال اخیر داشته اند اما کی روش قصد دارد از آنها برای حضور در ترکیب تیم ملی استفاده کند. رامین رضاییان یکی از این بازیکنان است که گفته می شود فدراسیون می خواهد نام او را در فهرست مسافران اتریش قرار دهد. بازیکنی که در دو سال اخیر روند نزولی را طی کرده و با قرار گرفتن در فهرست مازاد پرسپولیس راهی اصفهان شد.