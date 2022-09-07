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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۱۶

لیست دوباره تغییر کرد؛

تغییرات در تیم ملی پس از حضور کی‌روش/ دعوت از بازیکنان ضعیف!

تغییرات در تیم ملی پس از حضور کی‌روش/ دعوت از بازیکنان ضعیف!

حضور کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران با اتفاقات جدیدی همراه خواهد بود از جمله این که برخی مسئولان این تیم کنار گذاشته خواهند شد و بازیکنانی به فهرست اضافه می شوند که عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال قابل پیش بینی بود که وی کارلوس کی روش را به تیم ملی بازخواهد گرداند. این اتفاق امروز چهارشنبه با اعلام مدیر رسانه ای تیم ملی رسمی شد و کارلوس کی روش جایگزین دراگان اسکوچیچ در تیم ملی ایران شد.

با حضور کی روش در تیم ملی قطعا تغییرات زیادی پیرامون تیم ملی رخ خواهد داد که مهمترین آن در کادر فنی و ترکیب بازیکنانی خواهد بود که برای اردوی اتریش دعوت خواهند شد.

براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر، کی روش چند دستیار خارجی را با خود به ایران خواهد آورد و قصد دارد از یک مربی ایرانی که گفته می شود جواد نکونام است در کادر فنی اش استفاده کند.

با حضور کادر فنی مد نظر کی روش، مربیانی که در کادر فنی اسکوچیچ بودند از این تیم کنار گذاشته خواهند شد. ضمن این که حمید استیلی مدیر تیم ملی نیز از مسئولیتش کنار گذاشته خواهد شد تا نفر دیگری این مسئولیت را برعهده بگیرد.

اما نکته نگران کننده در مورد کی روش این است که وی به خاطر علاقه ای که به برخی بازیکنان دارد از فدراسیون فوتبال خواسته است تا نام آنها را برای اردوی اتریش در فهرست قرار دهد. این فهرست از سوی کی روش در اختیار مهدی محمدنبی قرار داده شده تا برای روادید اتریش اقدام شود.

بازیکنانی که در فهرست کی روش هستند ترکیبی از بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی و لیگ برتر هستند که در میان آنها برخی بازیکنان هم حضور دارند که عملکرد ضعیفی در دو سال اخیر داشته اند اما کی روش قصد دارد از آنها برای حضور در ترکیب تیم ملی استفاده کند. رامین رضاییان یکی از این بازیکنان است که گفته می شود فدراسیون می خواهد نام او را در فهرست مسافران اتریش قرار دهد. بازیکنی که در دو سال اخیر روند نزولی را طی کرده و با قرار گرفتن در فهرست مازاد پرسپولیس راهی اصفهان شد.

کد مطلب 5584354

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      14 5
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      پیداست از چی ناراحتی، جنابعالی یک پرسپولیسی دو آتیشه هستی و خیلی داره بهت فشار میاد. والا همه کارشناس های فوتبال عملکرد رامین را خیلی خوب برآورد کردند
    • بابک IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      9 4
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      موضوع اینجاست که کی روش بر عکس شما بازی رامین در سپاهان را دنبال می کنه و برای همین می خواد دعوتش کنه.
    • Koresh ahvaz IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      9 12
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      خدا به شما رحم کند آه اسکوچیچ و مردم دامن شما را خواهد گرفت
      • ناشناس IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
        0 0
        بیخیال بشید هی چپ و راست میگید آه اسکوچیچ !! مگه به تیم ملی ایران شیر داده که بخواد آهش بگیره .. قرارداد داشته و هر چی زحمت کشیده مزدش رو گرفته مجانی که کار نکرده !!
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 1
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      اون دلالها هستند که فقط نصف تیم ملی رو سرخابی میکنند نه کیروش کاربلد. بعدش رامین ضعیفه؟؟؟ گزارش مضحک
    • رحیم NL ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      2 1
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      کجای دنیا کسی که سمتش هنوز رسمی نشده مربی عوض میکنه .کاش تاج مسوولیت کارش را بپذیرد
    • امیر IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
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      بس کنین دیگه بابا ...خجالت بکشین
    • رضا بنانی‌ IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      0 0
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      ‌.ایا‌تمام‌بازیکنان‌دعوت‌شده‌توسط‌اسکوییچ‌اماده‌بودند‌صادق‌محرمی‌خیلی‌اماده‌بود‌ویا‌دردفاع‌میانی‌شجاع‌خلیل‌زاده‌خیلی‌بازیکن‌‌با‌کیفیتی‌است.صعف‌مشهود‌مدافعان‌میانی‌دربازی‌با‌کره‌جنوبی‌رفت‌وبرگشت‌‌نشان‌داد‌دفاع‌میانی‌تیم‌ملی‌متزلزل‌است‌واعتقاد‌عجیب‌اسکوییچ‌باعث‌شد‌ازکره‌جنوبی‌فقط‌یک‌امتیاز‌بگیریم
    • MAHDI IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      1 1
      پاسخ
      خداروشکر حداقل دوباره کی روش برگشته این کی روش کارش درسته مطمئنم ی تغییر اساسی قراره بدع که تیم ملی مثل قبلش بشه اسکوچیچ واقعا خراب کرده بود خداروشکر میکنیم حداقل کی روش برگشته...

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