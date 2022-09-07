به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری در پایان دهمین اجلاس رسمی خود با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق همکاری با همسایگان به ویژه در بعد اقتصادی، از دولت خواست با در نظر داشتن عنصر عزت و مصلحت ملی، در حوزه تعاملات راهبردی جمهوری اسلامی با سایر کشورها دقت لازم را مبذول دارند و در روند «مذاکرات رفع تحریم ها» نیز ضمن تأمین منافع مالی کشور، مراقب کید دشمنان ایران و انقلاب اسلامی و حافظ مصالح ملت ایران که همواره مورد تأکید و عنایت مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است، باشند.

متن بیانیه پایانی دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مجلس خبرگان رهبری در پایان دهمین اجلاس رسمی خود در دوره پنجم که مصادف با ایام محنت آل الله علیهم السلام شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال از عموم ملت شریف ایران که با شور و اخلاص حسینی، مجالس و مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه السلام را همراه با محبان اهل بیت علیهم السلام در گوشه و کنار جهان با شکوه تمام برگزار کردند، قدردانی نموده و از خداوند متعال، برگزاری هر چه باعظمت تر مراسم حیات بخش اربعین حسینی را مسئلت دارد و بر موارد زیر تأکید می‌نماید:

۱. ولایت فقیه و رهبری امت اسلامی که عامل حدوث و بقای انقلاب و نظام اسلامی و از اصول بنیادین قانون اساسی و التزام عملی به آن از بدیهی‌ترین شاخص‌های فقه و قانون‌مداری است، نماد عظمت، استقلال و وحدت ملی در ایران اسلامی می‌باشد. بی شک دستیابی به پیشرفت‌های عظیم در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، صنعتی و دفاعی در جمهوری اسلامی ایران، امروز مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، حکیم و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار گرفته است. دشمنان انقلاب اسلامی با درک این واقعیت از آغاز پیروزی انقلاب، همواره با توطئه‌ها و شگردهای گوناگون به مقابله با اصول و مبانی ولایت فقیه و رهبر انقلاب اسلامی پرداخته و در صدد تضعیف این جایگاه عظیم برآمده‌اند؛ در حالی که مردم مسلمان ایران با هوشیاری و آگاهی، ضمن دفاع از اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی، نقشه‌های شوم استکبار جهانی و ایادی آنها را نقش بر آب خواهند کرد و این رکن استوار با طرح شبهات مغرضانه و دامن زدن به برخی جوسازی‌های بی پایه و اساس، تضعیف نمی‌گردد. خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعلام می‌دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.

۲. ماهیت و روح انقلاب اسلامی، فرهنگی و زمینه ساز حاکمیت ارزشهای اخلاقی، دینی و تعالی انسانیت می‌باشد و رشد و سربلندی ایران اسلامی در تمام زمینه‌ها که مدیون خون هزاران شهید انقلاب اسلامی است از این راه می‌گذرد. لذا از رؤسای قوای سه گانه، تمامی نخبگان جامعه و نهادهای نظام بویژه رسانه‌های جمعی و بالأخص صدا و سیما انتظار می‌رود با توجه به فطرت بشری برای نهادینه کردن و تحکیم آموزه‌های اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی به ویژه عنایت شایسته به احکام مسلّم شرعی تلاش نمایند و زمینه هر نوع سو استفاده را از بین ببرند.

۳. با تقدیر از سران قوا و تلاش‌های شبانه روزی دولت خدمتگزار، مردمی، انقلابی و جهادیِ سیزدهم به ویژه رئیس جمهوری محترم که در یک سال گذشته، با سفر به تمام استان‌های کشور بی‌تکلف در بین مردم حضور یافتند، توفیق روزافزون مسؤولان محترم را از خداوند متعال خواستاریم. بی شک اعلام رضایت مقام معظم رهبری مدظله العالی از اقدامات و دستآوردهای دولت در دیدار اخیر دولتمردان با معظم له، چراغ راه و پشتوانه‌ای مستحکم برای پیمودن ادامه راهِ خدمت به مردم مخصوصاً دستگیری از محرومان خواهد بود. مجلس خبرگان رهبری از دولت محترم می‌خواهد با اتکال به ذات اقدس الهی و عمل به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به ویژه در بعد اقتصادی و معیشتی با اتخاذ تصمیمات کارشناسی در راستای کاهش تورم، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری، تأمین امنیت غذایی، حل مشکل مسکن و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه تلاش کرده و علاوه بر کسب رضایت الهی، رضایتمندی و روحیه امید مردم را افزون نماید.

۴. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تشکر از وزارت امور خارجه برای تعمیق همکاری با همسایگان به ویژه در بعد اقتصادی، از دولت محترم می‌خواهد با در نظر داشتن عنصر عزت و مصلحت ملی، در حوزه تعاملات راهبردی جمهوری اسلامی با سایر کشورها دقت لازم را مبذول دارند و در روند «مذاکرات رفع تحریم ها» نیز ضمن تأمین منافع مالی کشور، مراقب کید دشمنان ایران و انقلاب اسلامی و حافظ مصالح ملت ایران که همواره مورد تأکید و عنایت مقام معظم رهبری مدظله العالی بوده است، باشند.

۵. با قدردانی از ملت بزرگ عراق که با الهام از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مرجعیت شیعه همواره در خدمت آرمانهای بزرگ اسلامی بوده و در طول این سال‌ها در مبارزه با صدام و رژیم اشغالگر آمریکا و داعش و خنثی نمودن توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلامی در صحنه‌های عزت و وحدت حاضر و نقش آفرین بوده و شهدای فراوان نظیر شهید سرافراز ابومهدی المهندس را تقدیم اسلام و امت اسلامی نموده، امید است در این مرحله نیز با پیروی از مرجعیت بیدار و تفاهم ملی با پیروزی بر نقشه‌های دشمنان، زمینه‌های موفقیت و پیشرفت را فراهم کنند تا شاهد ثبات سیاسی و اجتماعی در این سرزمین مقدس باشیم.

۶. مسئله فلسطین و قدس شریف همچنان مسئله اول جهان اسلام است. لذا ضمن تقبیح عادی سازی روابط برخی کشورهای باصطلاح اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی تاکید می‌شود نه تنها هرگونه سازشکاری با دشمنان اسلام و مسلمین بر خلاف مصالح و منافع امت اسلام است، بلکه هوشیاری و تقویت جبهه مقاومت علیه جریان نفوذ رژیم صهیونیستی و حمایت از کشورهای اسلامی همچون یمن، لبنان، سوریه و افغانستان یک تکلیف شرعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد.

۷. پیشاپیش هفته دفاع مقدس را گرامی داشته، یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم بویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین همدانی و دیگر فرماندهان گرانقدر جبهه مقاومت را گرامی می‌داریم، از افتخارآفرینان قوای مسلح، تجلیل نموده و توفیق روزافزون آنان را از خداوند متعال خواستاریم و اعلام می‌داریم نیروهای مسلح با بیداری و هوشیاری هر چه تمام تر، مقتدرانه از مرزهای کشور پاسداری و صیانت می‌کنند و هر اقدامی علیه مردم غیور ایران، کوبنده‌ترین پاسخ را در پی خواهد داشت و هزینه‌ای سنگین را بر دشمنان تحمیل خواهد نمود.

۸. در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و شروع سال تحصیلی حوزه‌های علمیه قرار داریم. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام دست اندرکاران امور آموزشی کشور، انتظار می‌رود مسؤولان محترم، از این فرصت ارزشمند در جهت رشد و پویایی علمی و کسب دانش و معرفت بیشتر، تلاش نموده و مسائل جوانان و سرنوشت آینده سازان کشور را جدی گرفته و در گام دوم انقلاب اسلامی بر تبیین و ترویج بینش و بصیرت دینی آنها بیفزایند تا شاهد ارتقا شاخص‌های علمی، رشد و پیشرفت فناوری و فتح قله‌های علمی جهان توسط جوانان فرهیخته میهن اسلامی مان باشیم ان شاءالله.

در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز انقلاب اسلامی؛ خاصه شهدای گرانقدر یوم الله ۱۷ شهریور، با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تجدید پیمان نموده، از خداوند متعال، علو درجات ایشان و طول عمر با عزت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی و مجد و عظمت ایران اسلامی و تمامی ملل مسلمان را مسئلت می نمائیم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته