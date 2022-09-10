واکنش فرانسه به تصویب قانون استفاده از سلاح هسته ای در کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه روز جمعه تصویب قانون کره شمالی درباره اعلام آمادگی این کشور برای انجام حملات پیشگیرانه هستهای را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقهای عنوان و تصویب چنین قانونی را به شدت محکوم کرد.
بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه پس از آن صادر شد که رسانههای دولتی کره شمالی در اوایل روز جمعه گزارش دادند که پیونگ یانگ قانونی را تصویب کرده است که اجازه حملات پیشگیرانه هستهای از جمله در مواجهه با حملات متعارف را میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: «این تشدید تنش جدید از سوی مقامات کره شمالی، تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای است.»
فرانسه همچنین افزود که با نگرانی زیادی به بیانیههای تهاجمی فزاینده کره شمالی نگاه میکند.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفته است که وضعیت این کشور به عنوان یک کشور هستهای اکنون دیگر غیرقابل بازگشت است.
حرکت پیونگ یانگ به سمت اعلام رسمی استفاده از سلاح هستهای عملاً امکان گفتگوهای خلع سلاح هستهای را از بین میبرد.
کره شمالی به تازگی قانونی را تصویب کرده است که به کیم جونگ اون این اختیار را میدهد در صورت حمله به کره شمالی دست به اقدامات هستهای بزند.
رسانههای کره شمالی صبح جمعه گزارش دادند که این کشور قانون جدیدی در مورد سلاحهای هستهای به تصویب رساند و به طور رسمی خود را یک کشور دارای سلاح هستهای اعلام کرد.
به گفته خبرگزاری یونهاپ مستقر در سئول، قانون جدید به کیم جونگ اون این اختیار را میدهد تا دستور استفاده از تسلیحات هستهای را صادر کند و همچنین اجازه استفاده «خودکار» از آنها را در صورت حمله به کشور داشته باشد.
کره شمالی اولین موشک هستهای خود را در سال ۲۰۰۶ آزمایش کرد و یک کلاهک هستهای را در سال ۲۰۱۷ قبل از اعلام توقف یکجانبه آزمایشهای هستهای آزمایش کرد.
با این حال کره شمالی همواره تاکید کرده که تسلیحات هستهای اش فقط برای مصارف دفاعی کاربرد دارند. کره شمالی همچنین تاکید میکند که به تسلیحات هستهای نیاز دارد زیرا کره جنوبی و آمریکا تا کنون از امضای معاهده صلح برای پایان دادن به جنگ کره که در سال ۱۹۵۰ آغاز شده بود خودداری کردهاند و هنوز میان دو کره از سال ۱۹۵۳ وضعیت آتش برقرار است نه وضعیت صلح.
کیم جونگ اون روز جمعه در سخنانی در برابر مجلس عالی خلق این کشور گفت: کره شمالی هرگز از تسلیحات هستهای خود دست نخواهد کشید، حتی پس از صد سال تحریم.
رهبر کره شمالی همچنین آمریکا را به اهداف دوگانه در مذاکرات گذشته متهم کرد. مذاکرات خلع سلاح اتمی کره شمالی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تقریباً موفقیتآمیز بود، اما زمانی که دولت ترامپ از دادن هرگونه امتیازی در مورد تحریمها قبل از خلع سلاح امتناع کرد، این مذاکرات شکست خورد.
آمریکا یک پادگان با ۲۸ هزار نیرو در کره جنوبی دارد و ماه گذشته نیز نیروهای ایالات متحده و کره جنوبی تمرینات شلیک مستقیم به همراه مانور ضد حمله را علیه کره شمالی شبیه سازی کردند.
همزمان کره شمالی؛ واشنگتن و سئول را به افزایش بی مورد تنش با برگزاری رزمایشهای نظامی متهم میکند.
براساس گزارشها، در آموزشهای جدید نظامی برای ارتش کره جنوبی، نیروهای کره شمالی به عنوان دشمن معرفی شدهاند که این در تضاد با ادعاهای کره جنوبی برای آمادگی در مسیر صلح در منطقه است.
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