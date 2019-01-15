دیدار پمپئو و مذاکره کننده ارشد کره شمالی طی هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، «چوسان ایلبو» روزنامه چاپ کره جنوبی می‌گوید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا این هفته پذیرای «کیم یونگ چول» مذاکره کننده ارشد کره شمالی است تا درباره مقدمات دیدار آتی سران ۲ کشور، بحث و تبادل نظر کنند.

احتمالا این دیدار پنجشنبه یا جمعه در واشنگتن انجام خواهد شد.

این درحالی است که «سی ان ان» می گوید که در آستانه این دیدار، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اواخر هفته میلادی گذشته، نامه ای را برای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ارسال کرده است.

البته کاخ سفید یا سفارت آمریکا در سئول، هنوز هیچ یک از این خبرها را تایید نکرده اند.

این درحالی است که پیشتر نیز گزارش‌هایی مبنی بر احتمال دیدار مجدد ترامپ و اون در اوسط ماه میلادی آینده (فوریه) در کشور ویتنام منتشر شده بود.

گفتنی است نشست اول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ژوئن سال میلادی گذشته برگزار شد. در نتیجه این دیدار قرار شد پیونگ یانگ با برخورداری از ضمانت امنیتی واشنگتن، به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد بماند. این درحالی است که روند مذاکره میان ۲ کشور به دلیل عدم نشان دادن حسن نیت از سوی آمریکا به کندی پیش می‌رود.

پیونگ یانگ در ازای تعلیق آزمایش‌های موشکی- هسته‌ای و تخریب برخی از سایت‌های آزمایش موشکی، خواستار توقف رزمایش‌های مشترک واشنگتن- سئول است.

از سوی دیگر، کره شمالی می‌گوید خلع سلاح یکجانبه توهم است و آمریکا هم باید تسلیحات هسته‌ای خود را از شبه جزیره کره خارج کند.