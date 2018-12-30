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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

با ارسال نامه‌ای به سئول؛

«اون» خواستار دیدارهای بیشتر با «این» شد

«اون» خواستار دیدارهای بیشتر با «این» شد

رهبر کره شمالی در اقدامی نادر با ارسال نامه ای به سئول خواستار انجام ملاقات های بیشتر با رئیس جمهور کره جنوبی در سال جدید میلادی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه اعلام کرد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، با ارسال نامه ای خواستار انجام ملاقات های بیشتر با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، در سال جدید میلادی شده است.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، کیم جونگ اون تاکید کرده که این ملاقات ها در خصوص رایزنی برای ادامه روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی خواهند بود.

کیم جونگ اون در سال جاری میلادی و پس از دیدار با همتای آمریکایی خود روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی را آغاز کرد و پس از آن روابط این کشور با کره جنوبی نیز بهبود یافت و مقامات دو کشور به دفعات با یکدیگر دیدار کردند.

کد مطلب 4499370
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • NL ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
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      تیتر خبر خیلی بانمک بود

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