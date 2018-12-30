«اون» خواستار دیدارهای بیشتر با «این» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه اعلام کرد که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، با ارسال نامه ای خواستار انجام ملاقات های بیشتر با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی، در سال جدید میلادی شده است.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، کیم جونگ اون تاکید کرده که این ملاقات ها در خصوص رایزنی برای ادامه روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی خواهند بود.

کیم جونگ اون در سال جاری میلادی و پس از دیدار با همتای آمریکایی خود روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی را آغاز کرد و پس از آن روابط این کشور با کره جنوبی نیز بهبود یافت و مقامات دو کشور به دفعات با یکدیگر دیدار کردند.