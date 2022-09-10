مشکل دفاعی نداریم/انتقاد از وضعیت چمن نقش جهان

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از مصاف با آلومینیوم اراک که با تساوی همراه بود، اظهار داشت: بازی به نوعی که می‌خواستیم شروع شد و بازیکنان سعی در گلزنی داشتند و موقعیت گل هم داشتیم، اما پاس‌ها به مقصد نرسید و سرعت توپ پایین بود و کاری که بلد بودیم نشد انجام دهیم.

وی افزود: مشکلاتی در خط هافبک داشتیم که سعی کردیم از فرشاد به عنوان یک بازیکن خوب استفاده کنیم که یاسین و مهاجمان را تغذیه کند و برای تیم فرصت ایجاد کند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: نیمه دوم ۱۵ دقیقه اول خوب نبودیم و ۱۵ دقیقه آخر بسیار خوب بازی کردیم، مساوی یک نتیجه خوب برای حریف و یک نتیجه بد برای ما بود.

مورایس اضافه کرد: بعضی از لحظات برخی رفتارهای عجله‌ای از بازیکنان دیدیم، همچنین توپ با سرعت خوبی روی چمن حرکت نمی‌کرد که دلیل آن کیفیت چمن بود.

وی تصریح کرد: نیمه دوم با آریا و امید سعی در موقعیت سازی از راست و چپ داشتیم و از عیسی نزدیک شهریار استفاده کردیم و دو موقعیت داشتیم برای عیسی و آریا که می‌توانستیم گل بزنیم اما این اتفاق رخ نداد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: توقف می‌تواند لحظه خوبی باشد که برای مشکلات راه حل داشته باشیم، در این مدت کار می‌کنیم از کار وینگرها راضی نیستم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهم به این ۶ بازی نگاه کنیم، ۵ گل‌خوردیم، از لحاظ تدافعی کمتر از یک گل در هر بازی دریافت کردیم و از سازماندهی تدافعی تیمم راضی هستم، البته سود از موقعیت بالا نبود و از این لحاظ ناراضی هستم.

وی اضافه کرد: هیچ تغییری سریع انجام نمی‌شود، من کسی نیستم که مکرراً بازیکن را عوض کنم و برای بازیکنان دنبال پست جدید باشم، قصد داشتم از نیروی امید استفاده کنم ما فقط دنبال ساختار بهتر هستیم.

مورایس در خصوص احتمال اضافه شدن یک مربی ایرانی به سپاهان گفت: کمک مربی کسی نیست که برود داخل زمین و گل‌بزند، البته فکر نمی‌کنم مشکل ما ارتباط عاطفی باشد، آیا بقیه تیم‌ها که مساوی می‌کنند و آیا نمی‌برند مشکل عاطفی دارند.