حرکت ترافیک به سمت مرکز شهر/ نواب پرترافیک ترین مسیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: با رصدی که از طریق دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک از سطح معابر شهر تهران از وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های پایتخت در صبح سه شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ صورت پذیرفت، شاهد شروع ترافیک صبحگاهی و حجم بالای ترددها در سطح معابر شهر تهران بودیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

شریفی ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک است.

وی افزود: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از نیروی زمینی، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

وی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیرغرب به شرق از شهیدان و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران بمنظور روان سازی و کنترل ترافیک حضور دارند.

وی گفت: طرح نظم بخشی به خروجی‌ها در بزرگراه‌ها ادامه دارد و پلیس راهور مستقر در طرح اجازه بی نظمی به رانندگان متخلف نمی‌دهد این طرح به نام طرح جناغی در حال اجراست و پلیس راهور به رانندگانی که بخواهند نظم بزرگراه را بر هم بزنند و خروج نامنظم داشته باشند اجازه تخلف را نمی‌دهد.