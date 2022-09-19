سفر «علی باقری» به نیویورک ارتباطی با مذاکرات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به تحولات در حوزه قفقاز جنوبی، گفت: موضع صریح ایران در قبال تحولات در منطقه قفقاز جنوبی بارها در سطوح مختلف به صورت رسمی بیان شده است و هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه از روز سه‌شنبه هفته گذشته شاهد آغاز درگیری‌های جدید مرزی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان بودیم که به کشته و زخمی شدن جمع زیادی از طرفین منجر شده است، افزود: ایران مبتنی بر سیاست همسایگی و تلاش برای کمک سازنده به حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل و تلاش‌های سیاسی شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: در این ارتباط گفتگوی نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهور کشورمان انجام و رئیس جمهور دیدگاه‌ها و مواضع ایران را بیان و توصیه‌های سیاسی خود را به طرف ارمنستانی منتقل کرد. بعد هم گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای آذربایجانی انجام شد.

ایران از هیچ کمکی برای پایان دادن به درگیری‌ها دریغ نمی‌کند

کنعانی با بیان اینکه ایران همانند سابق که از ابتدای بحران از هیچ کمکی برای پایان درگیری‌ها دریغ نکرده بود، با سرعت عمل وارد و با تلاش‌های دیپلماتیک تلاش کرد آتش بس برقرار و آرامش به مرزهای دو کشور برگردد، افزود: مواضع اصولی ایران واضح است و معتقد به ضرورت استفاده از رویکرد و راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها و کاهش تنش و ورود به گفتگوهای سیاسی برای حل و فصل اختلافات دو کشور هستیم.

وی تاکید کرد: معتقدیم آن چیزی که می‌تواند به حل و فصل این اختلافات کمک کند هم وجود اراده سیاسی در دو کشور برای شروع گفتگوها و هم استفاده از چارچوب‌های منطقه‌ای که به پایان دادن درگیری‌ها کمک کند و ایران برمبنای سیاست همسایگی و روابط دوستانه با دو طرف همچنان آماده است برای پایان دادن به تنش‌ها و رفع اختلافات کمک کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درپاسخ به سوالی درباره اینکه آیا احتمال می‌رود جلسه‌ای در نیویورک پیرامون مذاکرات رفع تحریم‌ها برگزار شود، تصریح کرد: سفر رئیس جمهور و هیئت همراه برای مشارکت دراجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است.

احتمال برگزاری نشست درباره مذاکرات در نیویورک

کنعانی افزود: برنامه تعریف شده‌ای برای گفتگو درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها در چارچوب این سفر وجود ندارد، اما نشست‌های بین‌المللی فرصت خوبی برای نشست‌های سیاسی و مذاکرات حاشیه‌ای بین مقامات کشورها برای تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و موضوعات چندجانبه و بین‌المللی است. اینکه در حاشیه نشست گفتگوهایی درباره موضوع هسته‌ای و مذاکرات رفع تحریم‌ها صورت بگیرد، را رد نمی‌کنم و ایران به صورت طبیعی از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خود در موضوعات مورد علاقه دوجانبه و بین‌المللی استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران هیچ وقت میز مذاکرات را ترک نکرده و مذاکرات را به عنوان روش مناسب و منطقی و معقول برای حل و فصل اختلافات می‌داند، تصریح کرد: ما از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های سازنده و منطقی خود استفاده خواهیم کرد و مجمع عمومی سازمان ملل یکی از فرصت‌های پیش روی ایران است.

همگرایی میان جریان‌های مقاومت، به صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره از سرگیری روابط بین حماس و سوریه و نقش ایران و حزب الله در این زمینه، افزود: دولت سوریه سال‌ها میزبان خوب و گرمی برای گروه‌ها و جریان‌های مقاومت فلسطینی بود و در نتیجه تحولات سال‌های گذشته خاصه گرفتار شدن سوریه در یک بحران داخلی مبتنی بر طراحی خارجی، متأسفانه روابط دیرینه حماس و دولت سوریه نیز دچار خلل و نقصان شده بود.

کنعانی افزود: تحولات سال‌های اخیر نشان داد که تهدید اصلی برای صلح، ثبات و امنیت کلیه طرف‌های منطقه‌ای از جمله سوریه و برای همه طرف‌هایی که در منطقه معتقد به ضرورت همگرایی برای حفظ صلح و ثبات هستند، رژیم صهیونیستی است.

وی اظهار کرد: شاهد تغییر رویکرد کشورها و طرف‌های منطقه‌ای در بازسازی و اصلاح روابطشان با سوریه بودیم در نتیجه تلاش‌های به عمل آمده و هم نگاه جدید در صحنه فلسطین نسبت به حقوق مردم فلسطین و هم تلاش‌های طرف‌های منطقه‌ای و علاقه‌مندان به صلح و ثبات و امنیت در منطقه از جمله ایران و حزب الله و تلاش‌های مثبت روسیه شاهد گرم شدن مناسبات سوریه با حماس هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه این همگرایی‌ها در جهت منافع ملت‌های منطقه و ملت مظلوم فلسطین است و به تقویت جایگاه فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر فلسطین کمک می‌کند، گفت: همگرایی بین جریان‌های مقاومت می‌تواند به تقویت صلح و ثبات و امنیت منطقه کمک کند. ملت مظلوم فلسطین نیازمند حمایت ملت‌ها و دولت‌هایی هستند که به حقوق ملت فلسطین اهتمام دارند.

کنعانی پیرامون انعقاد قرارداد در زمینه سوخت بین ایران و لبنان هم گفت: روابط ایران و دولت و ملت لبنان دوستانه است و ایران همواره تلاش کرد در جهت کمک به رفع مشکلات لبنان اعم از مشکلات سیاسی و به ویژه در دو سال اخیر کمک به رفع مشکلات اقتصادی لبنان خاصه در حوزه انرژی نقش سازنده خودش را ایفا کند.

وی افزود: ایران در چارچوب مناسبات دوستانه و سازنده با دولت لبنان و توسعه همکاری‌های دوجانبه با این کشور ارتباط دارد و گفتگوهایی با وزارت انرژی لبنان انجام داده است. حمایت از دولت‌های دوست و کمک به رفع مشکلات آنها را در دستورکار داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ایران متناسب با ظرفیت‌های خود حتماً آمادگی دارد به رفع مشکلات لبنان در چارچوب منافع و مصالح دوجانبه کمک کند و با مذاکرات دو کشور زمینه برای کمک اقتصادی به لبنان فراهم شود، گفت: اما بحث سوخت رایگان مطرح نیست. امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو کشور به رفع نیازهای ملت لبنان کمک کند.

تشدید بی ثباتی در قفقاز جنوبی منافع هیچ یک از کشورهای درگیر را تأمین نمی‌کند

کنعانی درخصوص سفر «نانسی پلوسی» به ارمنستان و حمایت از ارمنستان و اشغالگر خواندن جمهوری آذربایجان و حضور آمریکا در قفقاز، افزود: در چارچوب نگاه سیاسی اصولی و اعلام شده ایران به تحولات قفقاز جنوبی و درگیری‌ها بین این دو کشور نگاه می‌کند. تشدید تنش‌ها و بی ثباتی در قفقاز جنوبی منافع هیچ یک از کشورهای درگیر و همسایه را تأمین نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه هر طرفی که در منطقه می‌خواهد اظهارنظر کند باید تلاش آن کمک به ایجاد صلح و ثبات باشد، افزود: صلح، ثبات و امنیت در منطقه لازمه توسعه اقتصادی و رونق روابط اقتصادی و تجاری است. هرگونه رویکردی خارج از این را تحریک کننده می‌دانیم و دامن زدن به بی ثباتی در منطقه را نمی‌پذیریم.

گفتگوی دوجانبه‌ای با مقامات آمریکا نداریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وزیر امور خارجه و یا «علی باقری» دیداری با مقامات آمریکایی در نیویورک خواهند داشت؟، گفت: هیچ گفتگوی دوجانبه‌ای با مقامات آمریکا در نیویورک نخواهیم داشت و رئیس جمهور به صراحت و شفافیت دیدگاه ایران را بیان کرد.

کنعانی با بیان اینکه در حوزه مذاکرات رفع تحریم‌ها ارتباطات و تماس‌ها از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ادامه دارد و در این زمینه هر گونه تحولی در همین چارچوب رخ خواهد داد، افزود: سفر باقری ارتباطی به گفتگوی دوجانبه با مقامات آمریکایی در بحث هسته‌ای و هیچ موضوع دیگری ندارد و نخواهد داشت.

وی افزود: رئیس جمهور در سفر به نیویورک دیدگاه‌ها و نظرات ایران را در ارتباط با تحولات منطقه‌ای بیان خواهند کرد. رئیس جمهور مذاکرات دوجانبه در حاشیه نشست مجمع عمومی خواهد داشت و در کنفرانس‌های خبری برنامه ریزی شده شرکت خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیچ موقع تریبون‌های عمومی مجامع بین‌المللی را ترک نکردیم و رئیس جمهور بر حضور در این اجلاس تأکید داشت که مواضع رسمی ایران را با صراحت و شفافیت از تریبون مجمع عمومی به اطلاع جهانیان برساند.

کنعانی درباره اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درباره «مهسا امینی» گفت: هرگونه اظهارات مداخله‌جویانه مقامات امریکایی را در موضوعات داخلی ایران قاطعانه مردود می‌دانیم. دولت آمریکا اگر نگران ملت ایران است، محاصره ظالمانه، یکجانبه و غیرقانونی را علیه ملت ایران بردارد و از سیاست‌های ظالمانه دست بردارد.

ایران میزبان هیئت اقتصادی و تجاری بزرگی از روسیه است

وی در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه امروز و چند روز آینده، ایران میزبان هیئت اقتصادی و تجاری بزرگی از روسیه شامل بیش از ۶۰ شرکت خواهد بود، گفت: ترکیب هیئت‌ها متنوع است و زمینه‌های متنوع همکاری را در حوزه‌های کشاورزی، مصالح ساختمانی، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی در بر می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مسیر موازی برای مذاکرات رفع تحریم‌ها و نقش عمان نیز گفت: گمانه زنی‌های خبری و رسانه‌ای در ارتباط با روند مذاکرات را نمی‌توانم تعیین کنم. روند مذاکرات چارچوب روشنی دارد و در همان چارچوب ادامه می‌یابد.

کنعانی افزود: روند موازی نقش‌آفرینی‌های طرف ثالث، موضوع جدیدی نیست و پیش از این کشورهای مختلف با علاقه‌مندی و نگاه توأم با حسن نیت تلاش کردند در ارتباطات دیپلماتیک نقش سازنده‌ای را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های مذاکره ایفا کنند.

وی با بیان اینکه ایران از این تلاش‌های توأم با حُسن نیت استقبال کرده است، تاکید کرد: اگر هر کشوری با نگاه به ضرورت کمک به حل و فصل اختلافات گامی بردارد و نقشی ایفا کند ایران کمافی السابق استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای حضور رئیس جمهور در نشست سران شانگهای، گفت: سفر رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان با دو هدف و منظور صورت گرفت.

کنعانی افزود: بخش اول سفر رئیسی مربوط به پاسخ به دعوت رسمی همتای ازبکستانی بود که سفر بسیار مهم و حائز اهمیتی در مناسبات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با این کشور مهم آسیای مرکزی بود که این سفر در تاریخ ۲۳ شهریور انجام شد و ملاقات با همتای ازبکستانی انجام شد و گفتگوهای وزرای همراه رئیس‌جمهور با همتایان خود نیز صورت گرفت که بر مبنای اراده سیاسی مشترک دو کشور برای گسترش روابط فیمابین در حوزه‌های مختلف، مذاکرات سازنده‌ای را شاهد و شاهد امضای ۱۷ سند در حوزه‌های مختلف بودیم.

آخرین اقدامات دیپلماتیک ایران برای بازگرداندن سران گروهک منافقین

کنعانی درباره آخرین اقدامات دیپلماتیک برای بازگرداندن سران گروهک منافقین گفت: پذیرش گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌های تروریستی شناسنامه دار و شناخته شده خلاف مسئولیت‌های قانونی و بین‌المللی کشورها و مغایر سیاست‌های دوستانه در روند مناسبات کشورهاست.

وی تاکید کرد: ایران اقدام برخی کشورها را در پذیرش و میزبانی از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی منجمله سازمان منافقین اقدامی مغایر با مسئولیت‌های قانونی و بین‌المللی این کشورها و مغایر حسن نیت در مناسبات دوجانبه می‌داند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه درباره اعلان قرمز برای بازگرداندن تروریست‌های در این کشورها روندهای شناخته شده‌ای در روابط کشورها است، گفت: ایران برای استفاده از چارچوب‌های قانونی و زمینه‌های شناخته شده رفع تهدید از ناحیه تروریست‌ها دریغ و از حقوق قانونی خود چشم پوشی نمی‌کند.

درباره فوت ملکه انگلیس، طبق عرف دیپلماتیک عمل کردیم

کنعانی درباره اینکه چرا ایران موضعی در خصوص مرگ ملکه نشان نداده است؟، تصریح کرد: ایران درباره فوت ملکه، متناسب با روابط دوجانبه و عمل متقابل در مناسبت‌های مشابه عمل کرده است. اقدام متقابل در این خصوص مبتنی بر عرف رایج و آداب شناخته شده دیپلماتیک است.

وی گفت: به طور طبیعی، مناسبات میان کشورها در خلاء شکل نمی‌گیرد بلکه مبتنی بر چارچوب‌های متناسب و متقابل است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: ما در این زمینه متناسب با عرف و نزاکت دیپلماتیک عمل کردیم و امیدواریم در دوره پیش رو شاهد بهبود و ارتقای مناسبات دو کشور باشیم و بتوانیم در چارچوب منافع مشترک به سمت جلو گام برداریم.

کنعانی در رابطه با پیشنهاد فرانسه و اردن برای برگزاری نشست فوری منطقه‌ای مشابه نشست بغداد با حضور ایران و عربستان، گفت: ایران معتقد است آن چیزی که می‌تواند به تقویت ثبات و آرامش در منطقه و حل و فصل اختلافات و کمک به بحران‌های پیچیده منطقه‌ای کمک کند استفاده از چارچوب‌های منطقه محور است.

وی افزود: فضای سیاسی منطقه به ویژه در طول ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری مستعد راه اندازی ابتکارهای دوستانه منطقه‌ای است برای آنکه کشورهای منطقه بنشینند و تبادل نظر کرده و از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حل و فصل اختلافات استفاده کنند.