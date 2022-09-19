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کد مطلب 5593102
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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵

سوال جالب مجری شبکه آمریکایی از رئیس‌جمهور:

موسیقی غربی گوش می‌دهید؟

موسیقی غربی گوش می‌دهید؟

رئیس جمهور در مصاحبه با «سی‌بی‌اس» آمریکا گفت: موسیقی اگر باعث ارتقاء روحی و روانی انسان شود مورد تایید است.

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سوال اون موسیقی بود نه موسیقی غربی ، در واقع خبرنگارو پیچوند.

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