دریافت 15 MB کد مطلب 5593102 https://mehrnews.com/xYyvX ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵ کد مطلب 5593102 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵ سوال جالب مجری شبکه آمریکایی از رئیسجمهور: موسیقی غربی گوش میدهید؟ رئیس جمهور در مصاحبه با «سیبیاس» آمریکا گفت: موسیقی اگر باعث ارتقاء روحی و روانی انسان شود مورد تایید است. کپی شد مطالب مرتبط سفر باقری به نیویورک ارتباطی با مذاکرات ندارد/ ارسال سوخت رایگان به لبنان مطرح نیست رئیسجمهور نایب قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را تبریک گفت برنامهای برای مذاکره با آمریکاییها نداریم/ بدون لکنت از حق مردم دفاع میکنیم رئیسجمهور عازم نیویورک شد برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم ایالات متحده امریکا جو بایدن
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