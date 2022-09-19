آخرین پیروزی نوجوانان فوتبال ایران در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲ به وقت محلی به مصاف نوجوانان کومور رفت و با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

نخستین گل ایران در دقیقه ۲۰ توسط رضا غندی‌پور به ثمر رسید. همچنین در دقیقه ۲۳ حرکت در عرض و شوت محکم رضا غندی‌پور به تیرک دروازه برخورد کرد. کومور در دقیقه ۲۵ موفق شد دروازه ایران را باز کند.

* اولین تعویض ایران در دقیقه ۴۵ انجام شد و کسری طاهری به جای رئوف سلطانی به میدان رفت.

* در دقیقه ۷۰ بازی یک موقعیت خوب تک به تک ایجاد شد که ضربه کسری طاهری با واکنش دروازه‌بان و دفع توپ رو به رو شد.

* رضا غندی‌پور در دقیقه ۷۷ موفق به زدن گل دوم ایران شد.

* آرشا شکوری دروازه‌بان تیم ملی نوجوانان در دقیقه ۸۸ یک دفع توپ بسیار خوب با پا انجام داد.

* در وقت‌های اضافه پایانی این مسابقه روی ماهان صادقی در محوطه جریمه خطای منجر به اعلام پنالتی شد که این پنالتی توسط کسری طاهری سومین گل ایران را رقم زد.

* گفتنی است، به دلیل رطوبت و گرمای زیاد امروز، در دقیقه ۱۳ هر نیمه وقت ۳۰ ثانیه‌ای برای آب خوردن و در دقیقه ۳۵ هر نیمه وقت استراحت ۳ دقیقه‌ای لحاظ شد.