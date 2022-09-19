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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

آخرین پیروزی نوجوانان فوتبال ایران در ژاپن

آخرین پیروزی نوجوانان فوتبال ایران در ژاپن

شاگردان حسین عبدی در آخرین بازی خود در تورنمنت چهارجانبه ژاپن مقابل کومور به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۲ به وقت محلی به مصاف نوجوانان کومور رفت و با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

نخستین گل ایران در دقیقه ۲۰ توسط رضا غندی‌پور به ثمر رسید. همچنین در دقیقه ۲۳ حرکت در عرض و شوت محکم رضا غندی‌پور به تیرک دروازه برخورد کرد. کومور در دقیقه ۲۵ موفق شد دروازه ایران را باز کند.

* اولین تعویض ایران در دقیقه ۴۵ انجام شد و کسری طاهری به جای رئوف سلطانی به میدان رفت.

* در دقیقه ۷۰ بازی یک موقعیت خوب تک به تک ایجاد شد که ضربه کسری طاهری با واکنش دروازه‌بان و دفع توپ رو به رو شد.

* رضا غندی‌پور در دقیقه ۷۷ موفق به زدن گل دوم ایران شد.

* آرشا شکوری دروازه‌بان تیم ملی نوجوانان در دقیقه ۸۸ یک دفع توپ بسیار خوب با پا انجام داد.

* در وقت‌های اضافه پایانی این مسابقه روی ماهان صادقی در محوطه جریمه خطای منجر به اعلام پنالتی شد که این پنالتی توسط کسری طاهری سومین گل ایران را رقم زد.

* گفتنی است، به دلیل رطوبت و گرمای زیاد امروز، در دقیقه ۱۳ هر نیمه وقت ۳۰ ثانیه‌ای برای آب خوردن و در دقیقه ۳۵ هر نیمه وقت استراحت ۳ دقیقه‌ای لحاظ شد.

کد مطلب 5593034

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