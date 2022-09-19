دریافت 8 MB کد مطلب 5593085 https://mehrnews.com/xYyvC ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷ کد مطلب 5593085 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۲۷ اولین تمرین ملیپوشان با کیروش در اردوی اتریش در این فیلم اولین تمرین ملیپوشان با کیروش در اردوی اتریش را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط آخرین پیروزی نوجوانان فوتبال ایران در ژاپن شوک به تیم ملی فوتبال ایران و نگرانی برای نکونام/ بهترین فرصتِ کیروش حمایت ۴۶ فدراسیون آسیا از رئیس AFC/ ایران هم به «شیخ سلمان» نامه زد؟ برچسبها تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش اتریش
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