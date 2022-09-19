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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

دستور قاطع رئیس دستگاه قضا:

همه دوربین‌های محل تردد مهسا امینی از لحظه تذکر بررسی شود

همه دوربین‌های محل تردد مهسا امینی از لحظه تذکر بررسی شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به فوت مهسا امینی گفت: با دادستان تهران صحبت کردم که این موضوع از نقطه تذکر به این خانم بررسی شود و همه دوربین‌های عمومی و خصوصی مکان‌های مورد تردد مرحومه بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قضائی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی گفت: در روزهای اخیر این دخترخانم ۲۲ ساله به رحمت خدا رفت که البته چگونگی فوت وی در دست بررسی است و همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه ای با خانواده این مرحومه شد

وی گفت: مردم، مسئولین، قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها با این خانواده همدردی کردند و البته پیگیری این پرونده ادامه دارد.

محسنی اژه ای افزود: وظیفه قوه قضائیه و برخی از مسئولین دیگر این است که موضوع را به صورت جدی پیگیری کنیم که چه اتفاقاتی رخ داده و این خانم فوت کرده است.

وی ادامه داد: از لحظه اطلاع از وقوع فوت این خانم قوه قضائیه با جدیت در کار پیگیری مسئله است و تاکید شده ابعاد پرونده با دقت و موشکافانه بررسی شود.

ضمن اینکه پزشکی قانونی هم در حال پیگیری است و همه اقدامات اولیه از جمله نمونه برداری از پیکر این خانم و ارسال به آزمایشگاه انجام شده که باید منتظر نتیجه آزمایشات باشیم.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که موضوع از نقطه تذکر به این خانم و هدایت وی به محل دیگر به صورت ویژه بررسی کند و همه دوربین‌های عمومی و خصوصی مکان‌های مورد تردد بررسی شود.

آقای محسنی اژه ای افزود: به خانواده خانم امینی اطمینان می‌دهم که پرونده با سرعت و دقت پیگیری شود و نتیجه تحقیقات براساس حق و موازین اعلام خواهد شد ضمن اینکه هیچ ملاحظه‌ای هم در این خصوص نخواهیم داشت.

کد مطلب 5593122

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