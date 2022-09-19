به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قضائی ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی گفت: در روزهای اخیر این دخترخانم ۲۲ ساله به رحمت خدا رفت که البته چگونگی فوت وی در دست بررسی است و همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه ای با خانواده این مرحومه شد

وی گفت: مردم، مسئولین، قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها با این خانواده همدردی کردند و البته پیگیری این پرونده ادامه دارد.

محسنی اژه ای افزود: وظیفه قوه قضائیه و برخی از مسئولین دیگر این است که موضوع را به صورت جدی پیگیری کنیم که چه اتفاقاتی رخ داده و این خانم فوت کرده است.

وی ادامه داد: از لحظه اطلاع از وقوع فوت این خانم قوه قضائیه با جدیت در کار پیگیری مسئله است و تاکید شده ابعاد پرونده با دقت و موشکافانه بررسی شود.

ضمن اینکه پزشکی قانونی هم در حال پیگیری است و همه اقدامات اولیه از جمله نمونه برداری از پیکر این خانم و ارسال به آزمایشگاه انجام شده که باید منتظر نتیجه آزمایشات باشیم.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که موضوع از نقطه تذکر به این خانم و هدایت وی به محل دیگر به صورت ویژه بررسی کند و همه دوربین‌های عمومی و خصوصی مکان‌های مورد تردد بررسی شود.

آقای محسنی اژه ای افزود: به خانواده خانم امینی اطمینان می‌دهم که پرونده با سرعت و دقت پیگیری شود و نتیجه تحقیقات براساس حق و موازین اعلام خواهد شد ضمن اینکه هیچ ملاحظه‌ای هم در این خصوص نخواهیم داشت.