سامانه «تهران من» به مدار بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی محضرنیا، با اعلام اینکه قطعی فیبر در شبکه شهرداری علت قطعی موقت برخی سامانه‌ها بوده است، اظهار کرد: مشکل قطعی فیبر همان دیروز -یکشنبه ۲۷ شهریورماه- برطرف شده و علت تأخیر و کندی روند استفاده از سامانه‌ها پس از رفع مشکل، بررسی اطلاعات بوده است.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در شبکه شهرداری وجود ندارد، تصریح کرد: روز گذشته پس از بازگشت شبکه، تنها سامانه تهران من مشکل ورود داشت که با اقدامات انجام شده، این سامانه هم همان روز گذشته به مدار بازگشت.

وی ادامه داد: با توجه به این که علت این اتفاق فعالیت عمرانی و آسیب به فیبر نوری بود، پس از تلاش‌ها و رفع مشکل فیبر، شبکه مجدداً در مدار قرار گرفت.

محضرنیا در خصوص حمله سایبری به شبکه شهرداری در خردادماه، خاطرنشان کرد: سامانه‌های شهرداری به مدار بازگشته و سامانه‌هایی که در دسترس نیستند مواردی است که امنیت آنها مورد تأیید ما نیست؛ برای مثال برخی سیستم‌ها از ویندوز سرور ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ برخوردار بوده و پک امنیتی روی آنها نصب نشده بود که الزام کردیم که پیمانکاران و سازمان‌ها الزامات امنیتی را در سیستم‌ها اعمال و سپس از آن بهره‌برداری کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ سامانه اصلی و داده اصلی خارج از دسترس در شهرداری وجود ندارد.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران یادآور شد: ما اجازه نمی‌دهیم سیستم‌هایی که امنیت پایینی دارند به شبکه شهرداری متصل شوند. در حال حاضر الزامات امنیتی سیستم‌های شهرداری ارتقا پیدا کرده و تنها سامانه‌هایی که الزامات بالایی دارند مجاز به فعالیت هستند.