به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نیکزاد عیسی زاده معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در این مراسم رونمایی از کتاب‌های ۱۰ گانه دروس معارف اسلامی براساس سرفصل‌های بازنگری شده که عصر امروز برگزار شد، گفت: امروز شاهد رونمایی از ۱۰ اثر علمی دروس معارف هستیم که با تلاش زیاد و پیگیری‌های دوستان در دانشگاه معارف اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به انجام رسیده است.

وی افزود: ما یک هزار و ۶۰۰ عضو هیئت علمی معارف و بالغ بر ۷ هزار استاد معارف حق التدریس داریم. این در حالی است که دغدغه ما تربیت دانشجویان تراز انقلاب اسلامی و تربیت دینی این دانشجویان است که در بیانیه گام دوم به آن توجه شده است.

عیسی زاده تصریح کرد: سال ۹۸ که در معاونت آموزشی نهاد مستقر شدیم، همزمان با کرونا بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو نیاز به سرویس معارف داشتند که با یک نگاه تحولی این اتفاق افتاد و آغاز شد.

وی گفت: کار مطالعاتی در این زمینه انجام شد. سرفصل‌های دروس معارف با نگاهی مسئله محور و نیاز دانشجویان پیگیری شد و ما در طرح تحولی دروس معارف هم برنامه کوتاه مدت و هم برنامه دراز مدت داریم که این دروس معارف که رونمایی شد طرح کوتاه مدت بود و طرح بلندمدت آن نیز آغاز شده است و درس اندیشه یک و دو و طرح بلندمدت پیگیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما به دنبال بازتعریف نظام معارفی برای دانشجویان هستیم.

معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: همچنین در کنار کاری که انجام شد پایش اساتید معارف نیز شروع شده و همچنین اعتبارسنجی گروه‌های معارف در کنار کار تحولی دروس معارف آغاز شده است. ارتقا معرفتی و مهارتی اساتید نیز آغاز شده است.

عیسی زاده خاطرنشان کرد: دروس این کتاب های ۱۰ گانه که براساس سرفصل‌های بازنگری شده امروز رونمایی شد، براساس نظرات دانشجویان و نیازهای آنها تدوین شده است.

معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: بر این اساس با کمک وزارت علوم در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ هزار دانشجو یک پرسشنامه الکترونیکی را در رابطه با دروس معارف پر کرده اند. همچنین در سال ۹۳ و ۹۴ هم این کار انجام شد و در ادامه یکی دیگر از منابع برای این کتاب‌ها استفاده از نظرات دانشجویان بود که توسط ۵ هزار و ۷۰۰ استاد معارف در این دوره ارائه شد و این ۵ هزار و ۷۰۰ استاد این نظرات و مسائل دانشجویان را به ما منتقل کردند.

وی ادامه داد: کتاب‌های ۱۰ گانه دروس معارف اسلامی که براساس سرفصل‌های بازنگری شده تألیف و امروز رونمایی شد تحت عنوان اندیشه اسلامی یک، اندیشه اسلامی دو، اخلاق اسلامی، مبانی و مفاهیم، آئین زندگی، اخلاق کاربردی، انقلاب اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ امامت، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تفسیر موضوعی قرآن، دانش خانواده و جمعیت بود.

معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: البته ویژگی‌های این طرح ممیزاتی نسبت به ۱۷ سال قبل دارد مبنی بر اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و نگاه فایده محور را دنبال کرده است. همچنین با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله محوری و بیانیه گام دوم تأکید داشتند در این کتاب‌ها به آن توجه شده است. این کتاب‌ها از تک مولفی خارج شده و حاصل چند مؤلف است.

عیسی زاده گفت: برای اولین بار است که این کتاب‌ها براساس نیاز محوری و مسئله محوری تألیف شده است.