به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب‌های ده گانه دروس معارف اسلامی بر اساس سرفصل‌های بازنگری شده عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: معاونت فرهنگی وزارت علوم امسال طرح منش استادمحوری و شاگردپروری را به صورت پایلوت و در مقیاس کم انجام داد که سال بعد توسعه پیدا خواهد کرد و بخش‌های بیشتری شامل این طرح خواهند شد.

وزیر علوم ادامه داد: زمانی که رئیس دانشگاه بوعلی سینا بودم برای دروس پایه مثل فیزیک ۱ و یا فیزیک ۲ برای اینکه اساتید تخصصی و خوبی آن را درس بدهند ضریب ۱.۵ و یا ۲ لحاظ کرده بودیم.

وی گفت: برای دروس معارفی در دانشگاه همین کار را انجام داده بودیم که دانشگاه‌ها می‌توانند این کار را پیگیری کرده و در دستور کار خود قرار دهند و برای دروس پایه و معارف ضریب‌های مذکور را لحاظ کنند.