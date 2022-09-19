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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

وزیر علوم خبر داد:

اجرای طرح «منش استادمحوری» سال آینده توسعه می‌یابد

اجرای طرح «منش استادمحوری» سال آینده توسعه می‌یابد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اجرای طرح منش استادمحوری در سال جاری به صورت پایلوت خبر داد و گفت: در سال آینده این طرح در ابعاد گسترده‌تری اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب‌های ده گانه دروس معارف اسلامی بر اساس سرفصل‌های بازنگری شده عصر امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: معاونت فرهنگی وزارت علوم امسال طرح منش استادمحوری و شاگردپروری را به صورت پایلوت و در مقیاس کم انجام داد که سال بعد توسعه پیدا خواهد کرد و بخش‌های بیشتری شامل این طرح خواهند شد.

وزیر علوم ادامه داد: زمانی که رئیس دانشگاه بوعلی سینا بودم برای دروس پایه مثل فیزیک ۱ و یا فیزیک ۲ برای اینکه اساتید تخصصی و خوبی آن را درس بدهند ضریب ۱.۵ و یا ۲ لحاظ کرده بودیم.

وی گفت: برای دروس معارفی در دانشگاه همین کار را انجام داده بودیم که دانشگاه‌ها می‌توانند این کار را پیگیری کرده و در دستور کار خود قرار دهند و برای دروس پایه و معارف ضریب‌های مذکور را لحاظ کنند.

کد مطلب 5593367
زهرا سیفی

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