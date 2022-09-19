رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به قاره آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید روح‌اله لطیفی در نشست بررسی فرصت‌های تجاری ایران و قاره آفریقا گفت: در پنج ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گفته وی، توسعه روابط با همسایگان، کشورهای پیرامونی و حضور در بازار کشورهای نزدیک و همسو یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم است که ۵۵ کشور آفریقایی در این شاخصه‌ها قرار دارند.

لطیفی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رشد مبادلات با قاره آفریقا بودیم، افزود: در سال گذشته به ۵۰ کشور صادرات و از ۱۸ کشور واردات داشتیم، البته در پنج ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در پنج ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۹۲۲ دلار میان ایران و قاره آفریقا مبادله شد که از این میزان سهم صادرات یک میلیون ۳۱۱ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۶۹۶ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱۲ دلار به ۳۷ کشور آفریقایی بود و سهم واردات ۴۲ هزار و ۶۲۹ تن کالا به ارزش ۴۴ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۱۰ دلار از ۱۹ کشور آفریقایی بوده است.

سخنگوی گمرک تاکید کرد: آفریقای جنوبی با ۲۱۲ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار و رشد ۲۰۳ درصدی، موزامبیک ۱۰۵ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار و یک هزار و ۵۱۱ درصدی، سودان با ۸۵ میلیون و ۲۸۳ هزار دلار و رشد ۳۷۴ درصدی، نیجریه با ۸۱ میلیون دلار و رشد ۳۳۴ درصدی و غنا با ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و کاهش ۶۲ درصدی، پنج مقصد نخست کالاهای ایرانی در تجارت با قاره آفریقا در پنج ماه نخست امسال بوده است.

وی ادامه داد: تانزانیا با ۱۲ میلیون ۴۲۹ هزار دلار و رشد ۱۶۸ درصدی، کنیا با ۹.۵ میلیون دلار و ۵۱۸ درصدی، آفریقای جنوبی با چهار میلیون و ۵۷۳ هزار دلار و رشد ۳۲۰ درصدی، کنگو با چهار میلیون و ۱۱۷ هزار دلار و غنا با سه میلیون و ۳۴۳ هزار دلار و رشد ۱۳۱ درصدی در پنج ماه نخست امسال پنج کشور مبدا (واردات) بودند، البته کنگو در سال گذشته تجارتی با ایران نداشته است.

لطیفی با بیان اینکه در تجارت با آفریقای جنوبی جهش مناسب داشتیم، اما به اهداف دست نیافته‌ایم، تصریح کرد: در سال گذشته ایران به آفریقای جنوبی ۲۵۴ میلیون و ۲۶۸ هزار دلار با رشد ۵۷۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ صادرات داشت و ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار واردات انجام داده است.

سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه بر اساس آمارهای تجاری در دهه گذشته تجارت ایران و قاره آفریقا فراز و نشیب بسیاری داشته است، خاطرنشان کرد: گمرک آمادگی امضای موافقت‌نامه تجاری برای افزایش سرعت تجاری، کنترل گمرکی و تبادل و پردازش اطلاعات را دارد تا تبادلات افزایش یابد.

به گفته وی، مواد اولیه و ماشین‌آلات کالاهای وارداتی و مشتقات نفتی، پتروپالایشگاهی، مواد غذایی و مواد معدنی محصولات صادراتی به آفریقای جنوبی بوده است.

در این نشست، ویکا خومالو سفیر آفریقای جنوبی در ایران با بیان اینکه مبادلات ایران با کشورهای آفریقایی به قرن قبل بازمی‌گردد که میزان آن اندک بود، اظهار کرد: از زمان دستیابی آفریقا به آزادی و استقلال شاهد رشد مبادلات دو کشور هستیم؛ اما به دلیل برخی مشکلات نتوانستیم به مرز مطلوب تجاری برسیم.