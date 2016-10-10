صادرات کالای «حلال» ایران را از صادرات نفت بی نیاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم در اولین کمیته علائم که برای بررسی صدور نشان حلال برای یک واحد تولیدی در سالن جلسات اداره استاندارد قزوین برگزار شد اظهارداشت: رعایت ضوابط حلال در برخی محصولات بویژه مواد غذایی برای ما اصلی مهم است و از نظر فقهی و مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حلال بودن مواد غذایی و ذبح شرعی از دغدغه های علما و مراجع است و امروز با گسترش مراودات اجتماعی و اقتصادی و توسعه واردات و صادرات ایجاب می کند تا در واردات مواد غذایی موضوع حلال بودن بشدت مورد توجه قرار گیرد.

مرندی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۰۰ لوگوی حلال در جهان داریم که برخی مربوط به بخش خصوصی هستند وشاید قابلیت اعتماد کردن را نداشته باشند لذا در سازمان کنفرانس اسلامی تشکیلاتی به نام سازمان «اسمیک» تشکیل شد تا تدوین استانداردهای حلال را برعهده گیرد و به گونه ای برنامه ریزی کند تا مورد قبول همه کشورهای اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: امروز ایران به عنوان یک کشور اسلامی تاثیرگذار در تعیین برندها و موضوع حلال معرفی شده است و هیچ موضوعی بدون نظر ایران پذیرفته نمی شود.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور بیان کرد: ۹۸ درصد آنچه در استاندارد حلال آمده جوابگوی فقهی ما نیز هست و استانداردهای نوشته شده مورد تایید مراجع عظام و علما قرار گرفته است.

مرندی مقدم بیان کرد: با استانداردهای تدوین شده در آینده نزدیک «لوگوی» مورد تایید مسلمانان شیعه و سنی طراحی و عملیاتی خواهد شد که این نشان نیز اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: در گام بعدی باید در حوزه استاندارد مراحلی مانند تدوین، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی و انطباق هم مورد توجه باشد که در حوزه نشان حلال مسائل انطباق صورت گرفته و تایید شده است.

معاون نظارت استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآورشد: خوشبختانه امروز ریاست کمیته ارزیابی و انطباق در «اسمیک» با ایران است و این موضوع اقتدار و جایگاه کشورمان را نشان می دهد و دیگر کمتر کشوری بدون مشاوره با ما مسائلی را تصویب می کنند.

نشان حلال مزایای اقتصادی بسیاری دارد

وی با اشاره به اهمیت دریافت نشان حلال اظهارداشت: ابعاد اقتصادی نشان حلال می تواند برای تولیدکنندگان و تجار ما نیز بسیار مهم و انگیزه بخش باشد وسرمایه گذاران را به حضور در این بخش ترغیب کند.

۲۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی کالای حلال/ سهم ایران ناچیز است



مرندی مقدم با بیان اهمیت اقتصادی دریافت نشان حلال گفت: گردش مالی کالای حلال شامل مواد غذایی، پوشاک و گردشگری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار است و در شرایطی که امروز حتی ملل غیر مسلمان به دلیل سلامت و بهداشت محصولات حلال رغبت زیادی برای استفاده از این کالاها دارند باید از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.

وی بیان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا سهم صنعتگران ما از اقتصاد کالای حلال حداقل به ۱۰ درصد برسد تا تحولی در تولید و صادرات این کالاها ایجاد شود.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد:بایداز این فرصت بسیار ارزشمند برای سود اقتصادی و گرفتن بازارهای جهانی استفاده کرده و به رونق اقتصادی خود کمک کنیم.

وی اضافه کرد: اولین شورای سیاست گذاری حلال کشور دو ماه قبل تشکیل شد و با راه اندازی ۴ کار گروه مسائل مختلف این حوزه در حال بررسی است تا بتوانیم در مسیر قطع وابستگی به نفت حرکت کنیم.