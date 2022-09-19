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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۲۵

آمریکا ۳ هواپیمای خطوط هوایی ایران را تحریم کرد

آمریکا ۳ هواپیمای خطوط هوایی ایران را تحریم کرد

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که سه فروند هواپیمای تحت کنترل خطوط هوایی ایران در فهرست سیاه این وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ایران که به روسیه خدمات ترابری ارائه می‌کنند را در فهرست سیاه مربوط به هواپیماهای ناقض قوانین کنترل صادارات ایالات متحده قرار داده است.

بر اساس این گزارش، هواپیماها متعلق به شرکت های هوایی ماهان ایر، فارس ایر قشم و ایران ایر هستند که کالاهایی از جمله وسایل الکترونیک به روسیه انتقال می دهند که طبق ادعای وزارت بازرگانی آمریکا این اقدام، نقض تحریم های واشنگتن علیه روسیه است.

این در حالی است که پیش از این هواپیماهای مذکور با تحت عناوین دیگری از سوی آمریکا تحریم شده بودند.

کد مطلب 5593486

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