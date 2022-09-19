آمریکا ۳ هواپیمای خطوط هوایی ایران را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ایران که به روسیه خدمات ترابری ارائه می‌کنند را در فهرست سیاه مربوط به هواپیماهای ناقض قوانین کنترل صادارات ایالات متحده قرار داده است.

بر اساس این گزارش، هواپیماها متعلق به شرکت های هوایی ماهان ایر، فارس ایر قشم و ایران ایر هستند که کالاهایی از جمله وسایل الکترونیک به روسیه انتقال می دهند که طبق ادعای وزارت بازرگانی آمریکا این اقدام، نقض تحریم های واشنگتن علیه روسیه است.

این در حالی است که پیش از این هواپیماهای مذکور با تحت عناوین دیگری از سوی آمریکا تحریم شده بودند.