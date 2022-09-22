اجرای طرح غربالگری کنترل بیماری آلزایمر در میان سالمندان

افروز صفاری فر معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بیمه سلامت پیرامون "پوشش دهی ارائه خدمات درمانی برای افراد دارای معلولیت به مناسبت روز جهانی آلزایمر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مأموریت‌های سازمان بهزیستی، پیشگیری و غربالگری بیماری‌های عصبی شناختی سالمندان است که به صورت پایلوت و نمونه در نظر داریم در دو استان یزد و قزوین انجام شود.

صفاری فر با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سازمان‌های جهانی تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان ایران بالغ بر ۲۶ میلیون نفر خواهد بود، گفت: پیش بینی می‌شود که جمعیت کشور به یک جامعه پیر تبدیل شود پس لازم است با بیماری‌های شایع سالمندی بتوانیم اقدامات لازم را در این مورد انجام دهیم. ضرورت این برنامه هم در این است که با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جهان و در ایران نیاز داریم که به سالمندان و برنامه‌هایی که در ارتباط و سالمندی است توجه ویژه‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بیماری آلزایمر مهمترین بیماری گروه بیماری زوال عقل است گفت: بیماری آلزایمر به دلیل تخریب نورون‌های مغزی ایجاد شده و به تخریب شدید وضع حافظه در سالمند منجر می‌شود و همچنین باعث می‌شود عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد مختل شود.

وی با بیان اینکه با انجام آزمایش‌های غربالگری شروع بیماری زوال عقل را سریع‌تر تشخیص می‌دهیم گفت: در نتیجه آزمایش‌های غربالگری می‌توان به مداخلات به هنگام‌تری رسید و در نتیجه می‌توانیم سیر پیشرفته بیماری را تا حد زیادی کنترل کنیم.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور گفت: اگر بتوانیم تنها یک سال زودتر این بیماری را تشخیص دهیم؛ می‌توانیم با انجام مداخلات به هنگام از معلولیت‌های ناشی از این بیماری جلوگیری کنیم. به همین دلیل بنا داریم افراد در محدوده سنی شصت تا هفتاد و پنج سال را در مورد ارزیابی و غربالگری قرار دهیم و پس از آنکه این افراد مستعد به بیماری را شناسایی کنیم برای تشخیص به متخصصین مربوطه ارجاع دهیم.

صفاری فرد با بیان اینکه برنامه‌های پیگیری ۶ ماهه و یکساله را برای بررسی نتایج غربالگری‌ها در نظر گرفتیم؛ گفت: قرار است این طرح برای حدود ۱۲۰ هزار سالمندی که در محدوده سنی شصت تا هفتاد و پنج سال و در دو استان یزد و قزوین قرار دارند؛ اجرایی شود.

معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه ابتدا به صورت پایلوت و سپس به صورت کشوری بتوانیم سالمندی سالم را برای عزیزان سالمند کشورمان داشته باشیم.