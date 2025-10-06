به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) امروز با حضور سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور و سید مرتضی بختیاری؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به امضا رسید.

در مراسمی که در محل کمیته امداد و با حضور معاونان دو سازمان برگزار شد، این تفاهم‌نامه در ۱۲ ماده و ۴۵ بند به امضا رسید و مقرر شد هر چند ماه یک‌بار گزارشی از روند اجرای آن ارائه شود.

در این مراسم، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور ،با تأکید بر اهمیت همکاری‌های دو دستگاه گفت: تفاهم‌نامه‌ها باید به کارهای عملیاتی منجر شوند چراکه بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها کلی نوشته می‌شوند و قابلیت اجرا ندارند با توجه به روحیه عملیاتی در هر دو سازمان، امیدوارم این تفاهم‌نامه به اجرا و نتیجه منجر شود.

آموزش سه هزار روانشناس برای سالمندان

وی با اشاره به هفته سالمند افزود: در حوزه سالمندان کار جدیدی را آغاز کرده‌ایم و برای ارائه خدمات تخصصی به سالمندان، سه‌هزار روانشناس با رویکرد سالمندی آموزش دیده‌اند تا خدمات تخصصی‌تری ارائه دهند. کمیته امداد نیز می‌تواند از ظرفیت این متخصصان برای جامعه هدف خود استفاده کند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش‌ها گفت: تلاش می‌کنیم این باور را در جامعه تقویت کنیم که سازمان بهزیستی نیز مانند کمیته امداد، مولود انقلاب اسلامی است. خدمات ما محدود به ۸ میلیون جمعیت هدف نیست همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، اورژانس اجتماعی به تمام مردم خدمات داد و سامانه تلفنی ۱۴۸۰ نیز در دسترس عموم مردم است. خدمات غربالگری شنوایی و بینایی نیز برای کل جامعه ارائه می‌شود و دفاتر مشاوره ما برای همه مردم ایران فعال است.

حسینی گفت: هر دو سازمان جهت‌گیری‌های مثبتی آغاز کرده‌اند اما باید به مثلث طلایی ارائه خدمات توجه کنیم؛ یعنی تمامیت خدمات به همه نیازمندان، کفایت خدمات از نظر کمیت و کیفیت و استاندارد بودن سطح ارائه خدمات.

طرح «سلام» با محوریت مدارس محله

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در قالب طرح «سلام» با وزارت آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که بر اساس آن مدارس در نوبت عصر در اختیار سازمان‌ها و مردم محلات قرار می‌گیرند تا خدمات اجتماعی ارائه دهند.

وی در ادامه گفت: فعلاً در هر استان یک مدرسه به‌صورت پایلوت در این طرح شرکت دارد و تمامی سازمان‌ها از جمله کمیته امداد نیز می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.

حسینی اظهار کرد: سازمان بهزیستی در حال حاضر با هفت خدمت در طرح سلام فعال است که شامل استعدادیابی نوجوانان، سی‌بی‌آر (توانبخشی مبتنی بر جامعه)، پاتوق سالمندی، تعاونی محله‌یار، حساب امید محله، باشگاه کارآفرینان جوان و خدمات غربالگری چشم سالمندان توسط انجمن اپتومتری است.

وی افزود: در ۲۸ کشور دنیا دولت در مدارس حاضر است و خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد. ما نیز تلاش داریم این الگو را بومی‌سازی کنیم.

در ادامه، سید محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی ایجادشده میان دو سازمان یک گام فراتر از تفاهم‌نامه است. سیاست اصلی ما حرکت از سمت اعانه‌گیری به سمت توانمندسازی است همچنین تاکنون ۶ هزار سری جهیزیه با مشارکت مردم خریداری و میان جامعه هدف توزیع شده است.

وی افزود: در تعامل با پتروشیمی‌ها پویش «کاهش مصرف انرژی» را ایجاد کردیم و از محل صرفه‌جویی حاصل، ۵۰۰ ویلچر رایگان برای معلولان تهیه شد. همچنین با همکاری سازمان حج و زیارت طرح «ولیمه مهربانی» را اجرا کردیم که ۸۰ میلیارد تومان از محل ولیمه حجاج صرف کمک به مددجویان بهزیستی شد.

در بخش دیگری از مراسم، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در بهزیستی یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت شناسایی شده‌اند که ۷۰۰ هزار نفر آنان معلولیت شدید دارند. همچنین یک میلیون سالمند از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند که ۲۴۸ هزار نفر از آنان معلول و تحت پوشش خدمات توانبخشی هستند.

وی افزود: ۳۰ درصد از این جامعه در دهک‌های زیر سه و ۷۰ درصد در دهک‌های زیر هفت قرار دارند. همچنین ۸ هزار خانواده دارای سه معلول، یک‌هزار و ۱۰۰ خانواده دارای چهار معلول، ۱۵۳ خانواده دارای پنج معلول و حتی خانواده‌هایی با ۷ و ۸ معلول تحت پوشش سازمان هستند.

عباسی با اشاره به توسعه خدمات پیشگیرانه از معلولیت‌ها گفت: ۸۵ درصد کودکان سه تا پنج سال تحت پوشش غربالگری بینایی هستند و تاکنون ۶۱ میلیون نفر غربالگری شده‌اند که از این میان ۵۵۰ هزار نفر شناسایی و از نابینایی نجات یافته‌اند. همچنین غربالگری شنوایی برای ۹۵ درصد موالید زنده انجام شده و از ۱۶ میلیون نوزاد غربالگری‌شده، ۵۰ هزار کودک از ناشنوایی نجات یافته‌اند.

وی ادامه داد: در زمینه مشاوره ژنتیک نیز خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهیم. کمیته امداد می‌تواند زنان تحت پوشش خود را در سنین باروری برای این طرح ارجاع دهد؛ هزینه‌های آزمایش ژنتیک تا سقف ۱۹ میلیون تومان پوشش داده می‌شود همچنین برای دختران بالای ۱۴ سال آموزش‌های پیشگیرانه و مشاوره‌های تخصصی در نظر گرفته‌ایم.

در ادامه، آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حوزه اشتغال خدمات ما شامل بانوان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، معتادان بهبود یافته، فرزندان رسیده به سن ۱۸ سال و افراد دارای اختلال اوتیسم است. برای اشتغال افراد دارای معلولیت متوسط و شدید معمولاً کارفرمایان نیاز به مشوق دارند و در همین راستا صندوق فرصت‌های شغلی در هفته بهزیستی راه‌اندازی شد.

وی افزود: ۱۸ مرکز پشتیبانی شغلی برای تضمین پایداری اشتغال به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت ایجاد کرده‌ایم و در تلاشیم فرصت‌های شغلی نوآورانه و اتصال به بنگاه‌های بزرگ را در حوزه مشاغل خانگی تقویت کنیم.

سالمندی در حال زنانه شدن

در بخش دیگری از جلسه، مژگان رضازاده رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ، با اشاره به روند تحولات جمعیتی گفت: سالمندی در حال زنانه شدن است و آمار زنان سالمند تنها و نیازمند در حال افزایش است باید یک شبکه حمایتی جامع برای سالمندان در معرض آسیب با محوریت بهزیستی و کمیته امداد شکل گیرد تا مدیریت حوزه سالمندی جامع‌تر و کارآمدتر شود.

در پایان مراسم، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به گرامیداشت روز سالمند گفت: کمیته امداد بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۵۱ سالمند تحت پوشش دارد که ۳۳ درصد جمعیت مددجویان را تشکیل می‌دهند. تاکنون بیش از هزار نفر از سالمندان را به زیارت امام رضا(ع) اعزام کرده‌ایم.

وی افزود: اشتراکات فراوانی در مأموریت‌های دو نهاد وجود دارد؛ چه در نگهداری از معلولان تحت پوشش بهزیستی و چه در حمایت از مددجویان کمیته امداد. هرچه همکاری و هم‌افزایی میان دو سازمان بیشتر شود، خدمات بهتری به جامعه هدف ارائه خواهد شد.

بختیاری خاطرنشان کرد: سختی کار در بهزیستی قابل مقایسه با ما نیست. ما در کنار بهزیستی برای ارائه خدمات هستیم و ۸۳ هزار مددجوی صعب‌العلاج تحت پوشش داریم و می‌دانیم توانبخشی آن‌ها چقدر سخت و پرهزینه است. بهزیستی در خدمت به افراد دارای معلولیت کار بسیار بزرگی انجام می‌دهد.

وی در پایان گفت: تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا شد حاصل کارشناسی دوطرفه و همه‌جانبه است و امیدوارم آغاز مرحله‌ای جدید از همکاری‌های مشترک باشد. از معاونانم خواسته‌ام هر جا اقدامی با همکاری کمیته امداد انجام می‌شود، نام بهزیستی نیز در کنار ما باشد.