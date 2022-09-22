دشمن به دنبال مختل کردن الگوی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اصفهان در گلستان شهدا با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: حدود ۲۰ ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در یک حرکت ناجوانمردانه با تحریک آمریکای جهانخوار و صهیونیست، صدام حسین تصمیم گرفت به بهانه‌های واهی به کشور ما حمله کند.

وی افزود: در ابتدای جنگ امکان دفاع تمام قد با توجه به عدم انسجام نیروهای مسلح وجود نداشت، برخی تصور می‌کردند که نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از مدتی سرنگون شود اما مردم شرایط دیگری را رقم زدند و با دمیده شدن روح جدیدی در کالبد سرزمین و تغییر ساختارهای سیاسی، نظامی و افزایش همبستگی اجتماعی و تحکیم وحدت ملی، تاریخ ایران اسلامی جور دیگری رقم خورد.

جوانان ایران در دفاع مقدس فدای اسلام شدن را معنا کردند

استاندار اصفهان با بیان اینکه در ابتدای انقلاب جوانان ایران رویکرد جدیدی داشتند و در تحولی شگرف صحنه‌های زییایی از شجاعت، ایثارگری و شهادت طلبی را نشان دادند، ادامه داد: بند بند این جوانان در از خودگذشتگی و دوری از منافع شخصی تعریف شد و همه فدای اسلام شدن را معنا کردند.

وی با بیان اینکه نقشی که ایثار و شهادت در ساختار نوپای انقلاب گذاشت بسیار بیشتر از دیگر ساختارها بوده است، افزود: ما باید شهدا و راهبردهای دفاع مقدس را الگوی ادامه مسیر خود قرار دهیم و یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما و همه نیروهای مسلح در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی مراقبت از الگوی بی نظیر شهدا و انقلاب است.

مرتضوی گفت: هم باید از حوزه تحریف مراقبت شود و هم باید این الگوها نسل به نسل انتقال یابد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن ما به اهمیت و جایگاه دفاع مقدس و نقش آن در پیروزی‌های کشور ایران به خوبی واقف است، گفت: مختل کردن کارآمدی این الگوی بسیار خوب در دستور کار دشمن است و تلاش می‌کند مسیری را باز کند که کارآمدی این الگوی بزرگ را مختل کند.

دشمن ترسیم موفق نبودن الگوی دفاع مقدس را در دستور کار دارد

استاندار اصفهان با بیان اینکه دشمن ترسیم موفق نبودن الگوی دفاع مقدس را در دستور کار دارد، اضافه کرد: اگر به اهداف دشمن از بدو انقلاب تاکنون نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که با نگاه به دوران دفاع مقدس نه تنها هدف دشمن محقق نشد بلکه ما در ابعاد مختلف نه یک وجب از خاک مملکت را واگذار کردیم و نه از طراحی فکری رهبر کبیر انقلاب فاصله گرفتیم و نه نسبت به قبل ضعیف شده‌ایم و این نشان ار موفقیت ایران اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن از هر بهانه‌ای برای سرنگونی انقلاب اسلامی استفاده می‌کند، افزود: اگر به دوران دفاع مقدس از بعد مردمی بودن نگاه کنیم، به این نتیجه می رسیم که در این دوران اوج تعاون و همبستگی بین مردم، ارتقای امنیت اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را داشتیم و در این دوران رشد اخلاق و معنویت را شاهد بوده‌ایم که همه اینها پیروزی بوده است.

مرتضوی با بیان اینکه امروز در همه جای دنیا فریاد آزادی و حق طلبی به گوش می‌رسد، افزود: اگر به عنوان آینده ایران و ذخیره‌ای ه دفاع مقدس برای ما به ارمغان گذاشت شاهد موفقیت قابل توجهی هستیم، در دفاع مقدس اعتماد به نفس و باورهای مردم تقویت شد و استقلال کشور تثبیت شد.

نیروهای مسلح در راه کسانی هستند که عزت و امنیت را به ارمغان آورده‌اند

همچنین امیر سیاوش میهن دوست، ارشد نظامی آجا در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در این مراسم ضمن خوش آمد گویی به اعضای شورای تأمین در این مراسم اظهار داشت: نیروهای مسلح در راه کسانی هستند که عزت و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده اند و این امر مهمی است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح برای مقابله با دشمنان به دعای خیر مردم نیاز دارند، گفت: باید توجه داشت که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ سخت توان رویایی با نیروهای مسلح ایران را ندارند.