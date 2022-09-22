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کد مطلب 5595305
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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۷

تصاویری از مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

تصاویری از مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس در جوار مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی آغاز شد.

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    نظرات

    • ناشناس M IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
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      هرکسی کودورماندازاصل خویش بازجویدروزگاروصل خویش هرکه راجامع زعشقی چاک شد اوزحرص وجمعه عیبی پاک شد هرکه او از همزبانی شد جدا بی نواشد گرچه دارد صدنوا چون نباشد عشق راپروای او اوچومرغی ماند بی پروای او...۷۹۳۷
    • رضا IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 6
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      جوووونم اقتدارررر جووونم ایرانم جووونم وطنم جووونم غیرت عشق است عشق
    • رضا IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 1
      پاسخ
      جوووونم اقتدارررر جووونم ایرانم جووونم وطنم جووونم غیرت عشق است عشق
    • ناشناس IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      زنده باد به این قدرت حسینی که در دل تک‌تک نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران وجود دارد با رژه مثال زدنی به کشورهای استکباری نشان میدهند که ایران مستقل است و وابسته به هیچ کشوری نیست.این قدرت ایران است که بدخواهان قادر به دیدن آن نیستند.

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