دریافت 20 MB کد مطلب 5595305 https://mehrnews.com/xYzqV ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۷ کد مطلب 5595305 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۷ تصاویری از مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس در جوار مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی آغاز شد. کپی شد مطالب مرتبط رژه شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در آبهای خلیج فارس روایتی ناشنیده از برخی عملیاتهای دوران دفاع مقدس دشمن به دنبال مختل کردن الگوی انقلاب است از شناورهای بدون سرنشین سپاه چه میدانید؟ تغییرات در مرزهای منطقه را تحمل نمیکنیم آغاز رژه بزرگ دریایی ۱۴۴۴ شناور مردمی و نظامی در خلیج فارس مراسم رژه نیروهای مسلح در گیلان آغاز شد مراسم رژه نیروهای مسلح در تهران آغاز شد برچسبها رژه نیروهای مسلح رژه نظامی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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