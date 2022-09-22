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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۳

در مجمع عمومی سازمان ملل؛

نجیب میقاتی: زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است

نجیب میقاتی: زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است

نخست وزیر لبنان با بیان اینکه زمان پایان ظلم علیه فلسطینی ها فرا رسیده است، گفت: به مرحله امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی لبنان و سرزمین های اشغالی نزدیک شده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در سخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، با بیان اینکه از سازمان ملل برای کمک به لبنان در راستای عبور از بحران کنونی قدردانی می‌کنیم، افزود: به حق مطلق لبنان در حاکمیت بر آب‌های منطقه‌ای و ثروت‌های دریایی آن پایبند هستیم.

وی ادامه داد: ما با بدترین بحران مالی و اجتماعی از دهه‌ها پیش تا کنون مواجه هستیم که شمار زیادی از لبنانی‌ها را زیر خط فقر قرار داده است.

میقاتی تصریح کرد: ما توافقی اولیه را با صندوق بین المللی پول امضا کردیم و من به انجام همه اصلاحات مورد نیاز برای عبور از بحران مالی کنونی متعهد هستم.

نخست وزیر لبنان اظهار داشت: ما از کشورهای دوست می‌خواهیم در کنار لبنان بایستند تا بتواند از مشکلات کنونی عبور کند.

میقاتی بار دیگر تأکید کرد: به مرحله امضای توافق ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل نزدیک شده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تحمل بحران آوارگان سوری از حیطه قدرت دولت لبنان خارج است و تنها راه حل این بحران، بازگشت آوارگان به کشور خودشان است.

نخست وزیر لبنان به مسئله فلسطین هم اشاره و تأکید کرد: زمان پایان ظلم علیه فلسطینی‌ها و تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ فرا رسیده است.

کد مطلب 5595304

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