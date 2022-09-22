به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی به نقل از «منابعی آگاه» اعلام کرد «لیز تراس»، نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به «یائیر لاپید»، نخست‌وزیر این رژیم اطلاع داده که انگلیس سفارت خود را از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل خواهد کرد.

شبکه کان به نقل از «یک سخنگوی دولت انگلیس» که به نام او اشاره نشده افزود: تراس به لاپید اطلاع داد در حال بررسی تغییر مکان فعلی سفارت انگلیس در اسرائیل است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز ساعاتی پیش با انتشار پیامی در توئیتر ضمن اعلام این خبر نوشت: تشکر می‌کنم از دوست خوبم، لیز تراس، نخست‌وزیر انگلیس که اعلام کرد در حال بررسی انتقال سفارت انگلیس به اورشلیم (قدس اشغالی) است.

این تصمیم ضد فلسطینی انگلیس پس از اقدام دولت آمریکا انجام می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا علی‌رغم اعتراض‌های جهانی زمستان ۹۶ اعلام کرد که شهر اشغالی قدس را به عنوان پایتخت رسمی رژیم صهیونیستی به رسمیت می‌شناسد و سفارت آمریکا را از تل‌آویو به قدس اشغالی منتقل خواهد کرد. ترامپ اردیبهشت ۹۷ این تصمیم خصمانه و ضد فلسطینی خود را عملی کرد و با وجود اعتراض‌های جهانی و تظاهرات گسترده مردم فلسطین، سفارت آمریکا رسماً به قدس اشغالی منتقل شد.