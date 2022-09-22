هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌بینی‌های انجام‌شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران حاکی از آن است که شرایط جوی مناسب تا صبح امروز از انباشت آلاینده‌ها جلوگیری کرده و با وزش باد مؤثر از میزان غلظت ذرات معلق کاسته خواهد شد و کیفیت هوا در بیشتر مناطق محدوده قابل‌قبول قرار خواهد گرفت.

با افزایش تدریجی تندی باد در طول روز شرایط مناسب برای پراکندگی آلاینده‌ها فراهم خواهد شد.

همچنین با تداوم این شرایط جوی تا ساعات پایانی پنجشنبه از تجمع آلاینده‌ها جلوگیری خواهد شد، هرچند در برخی مناطق پرتردد با افزایش ترافیک شامگاهی احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هم اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۶۹ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۸۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.