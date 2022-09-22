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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آغاز فعالیت حضوری همه مدارس از دوم مهر ماه

آغاز فعالیت حضوری همه مدارس از دوم مهر ماه

مسئول مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش گفت: تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در همه استان های کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد. 

مصطفی بابایی مسئول مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد هر گونه آموزش غیرحضوری در مدارس کشور گفت: همه مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را از دوم مهر ماه آغاز خواهند کرد.

بابایی تاکید کرد: تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و در همه استان‌های کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید به صورت حضوری بازگشایی خواهند شد.

مدارس کشور به دلیل ورود ویروس کرونا دو سال به صورت غیر حضوری فعالیت می‌کردند و پس از دو سال وقفه، این اولین مهر ماهی است که آموزش حضوری برقرار است.

کد مطلب 5595398
علی قدمی

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    نظرات

    • بندری NL ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بدبخت سراغ ندارد مشهد تعطیل است می گه کل استان ها مدارس باز است

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